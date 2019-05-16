與網紅館長同框 蔡英文：軍人要成為年輕人很驕傲的專業

2019-05-16 22:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕國軍莒光園地今播出「我從軍我驕傲」單元，由網紅館長客串主持人、蔡英文總統擔任來賓，並由陸戰隊向總統與館長介紹說明目前陸戰隊個裝更新的情形，包括鋼盔比較輕便，內襯有海綿墊。另外還有模組化設計的戰術背心，具快拆快取的功能。今晚，蔡英文也YouTube頻道公開「總統做什麼 EP8」。

由於最近天熱總統也關心穿著情況，陸戰隊也當場介紹一件戰術的透氣衫，平常穿著戰術背心的時候，可以穿著在裡面。曾為陸戰隊員的館長在一旁說：這跟過去「差有夠多」，光這個護肘跟護膝啊，就差十萬八千里。

總統接著說，但有留下陸戰隊特有的「虎斑迷彩」。對於從裝備到加給等改革，總統強調，我們要讓軍人變成是一種專業，而且是令年輕人很驕傲的一種專業。

總統也在館長介紹下，參觀館長所捐贈給陸戰隊六六旅的健身房設備。

莒光園地今播出「我從軍我驕傲」單元，館長客串主持人，他訪問四位陸戰隊兄弟姊妹兩男兩女的從軍經驗與驕傲，陸戰隊弟兄們也對著鏡頭向父母表達謝意。

館長說，來到陸戰隊六六旅，是他一輩子的驕傲，也是他退伍的單位。他要給大家看一下從以前到現在最不一樣的莒光園地。他還叫收看節目的官兵，「今天不必睡覺，仔細看館長」。

錄影告一段落，總統抵現場探班，總統說，國軍訓練強度持續增加，但是，國軍不是傳統固著式訓練方法，國家讓軍人有各式各樣的訓練機會，包括不同場域的訓練，甚至有些人可以到國外與其 他友邦一起進行訓練，「我們要的是有專業形象與專業訓練的一個作戰部隊」。

總統說，每次看到年輕人，她內心都很高興並期許年輕的國軍們繼續加油。

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