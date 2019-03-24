陳學聖稱韓國瑜入中聯辦「值得鼓勵」 王浩宇打臉

2019-03-24 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立法委員陳學聖錄製影片公開力挺高雄市長韓國瑜踏入中聯辦，認為是把「台灣人的心聲告訴對岸，這就是一件好事情」、「值得鼓勵」，還說全程公開透明；這樣的說法被桃園市議員王浩宇打臉。

陳學聖透過辦公室將影片提供給《ETtoday》，陳學聖在影片中呼籲，民進黨停止抹紅韓國瑜，認為韓國瑜相當有勇氣踏進中聯辦並向對方告知台灣人的心聲，這樣的舉動相當良好，且雙方並非私會，是公開透明的進行，未來台灣與中國也該循此例解決彼此之間的問題，且目前需要有人出面幫助台灣增進與中國的關係。

陳學聖希望台灣與中國不會擦槍走火，需要的是安定與安全，所以韓國瑜拜會中聯辦，如此大膽的作為應該受到鼓勵，「綠營不要再用『狼來了』的方式打壓韓國瑜」，陳認為，這樣反而得不到民心，而且還會顯得綠營在中國問題方面是沒有信心的。

王浩宇相當不能認同陳學聖的看法，王表示，韓國瑜前往中聯辦整件事說不上「公開透明」，相當刻意地「把所有記者支開」，王認為陳的說法相當可議；不少網友也提到「他不是跟南韓瑜一樣地理零分的舔共黨立委」、「不顧台灣反對 ，賣台不再遮掩」。

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