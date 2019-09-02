否認換瑜計畫 張顯耀嗆知道誰放話「會去抓鬼」

2019-09-02 12:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內部傳出「換瑜」耳語，更有國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀等人赴北京說明過程等傳言，遭國民黨否認，張顯耀今受訪表示，北京行無不可告人之事，是暫停自由行交換意見，特定放話人的用心狠毒，破壞互信，他已經大概確定是誰，「我真的會去抓鬼」。

對於國民黨派員赴北京說明韓國瑜選情之事，張顯耀今表示，他和國民黨大陸事務部主任周繼祥銜吳敦義之命，為了大陸宣布要暫停自由行跟可能宣布的陸客減半，8月8日赴北京跟國台辦主任劉結一交換意見，回國向黨中央報告完後，黨中央也發布新聞稿，向外界說明，並非秘密，也非密使，是公開、透明化的。

張顯耀強調，沒有談到選舉的事情，那時的情勢也和現在不一樣，有人在道聽塗說、移花接木，過程並無不可告人之事，就是為了觀光產業，苦民所苦。

對於是否有與鴻海創辦人郭台銘會面？張顯耀多次閃避問題，也未明確否認，還歪樓稱他出來選舉，郭沒有出任何一塊錢，僅表示，黨中央吳敦義那邊透過各種可能管道跟關係與郭聯繫，目的就是促進國民黨這次的團結跟整合，完全沒有某媒體提到的內容跟事實，跟外界所知道的不一樣，跟實際情況也不同，這時應增加互信，團結整合，絕無「換瑜」的可能性。

張顯耀還特別提到，昨天某媒體的報導，時間、地點、內容完全不對，經媒體追問「人對嗎？」張才連忙稱「人也不對」，重申黨中央透過各種管道訊息促進團結整合，「不要太看得起張顯耀」。

張顯耀表示，他不知道放話的人是不是黨內，但特定人士在各方面放不實訊息已3週，目的就是破壞國民黨整合，讓各方互相猜忌，特定人士搬弄是非、造謠生事，所有藍軍都應該譴責。

張顯耀還強調，他知道是誰放話，這人用心狠毒。媒體問「是郭陣營？」張答：「我認為不是」，追問「是王陣營嗎？」張則說：「我不知道」，「我確定是誰再說吧。」

媒體追問，「是柯嗎？」張顯耀則笑說，「那你趕快去問他」，如果這樣的話，柯太厲害了。張強調，他這兩天確定是誰了，大概知道，鬼月過了，不是鬼的該現出原形了，他最不怕鬼，專門抓鬼打鬼，他還強調，他今天要搭車去中南部，「我真的會去抓鬼」。

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