國民黨真要換掉韓國瑜？黃創夏察覺有「特定力量」...

2019-09-02 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導國民黨主席吳敦義已私派前陸委會副主委張顯耀拜會鴻海創辦人郭台銘，希望擔任「換瑜」的備胎人選，張顯耀更赴中國面見國台辦主任劉結一，告知國民黨總統參選人韓國瑜恐選不下去；前立法院長王金平1日受訪時也證實「有聽說」。資深媒體人黃創夏發覺，疑似有特定力量在破壞郭台銘的出征。

根據《上報》報導，消息來源指稱，吳敦義8月15日派張顯耀暗中與郭台銘會晤，告知韓國瑜的民調慘淡，恐將「選不下去」，盼郭台銘屆時能成為藍營的「備胎人選」。

報導也提到，王金平曾對朋友提過，吳敦義早在8月9日就派張顯耀當「密使」，到中國與劉結一碰頭，並拿出總統大選民調，讓中方了解「韓會選不下去」，原因在於韓國瑜有超過10年的政壇空窗期，不曉得還有多少政治未爆彈會被對手陣營挖出來。

黃創夏在臉書表示，儘管藍營與韓辦軍鐵口宣稱不會「換瑜」，但對於吳敦義是否派遣張顯耀會見郭台銘、是否有去國台辦將民調拿給劉結一等問題，都沒有說清楚，又或者是「設局騙郭台銘的新劇本？」他批評國民黨「老是神神祕祕的，難怪風波總不休」。

黃創夏更提到，最近媒體圈出現一些奇怪的「獨家」，諸如「郭台銘副手傳說是侯二哥」、「張顯耀被爆換瑜密使」，這些事件讓黃創夏突然覺得，「有某種特定的力量，可能想要設局破壞郭台銘的出征」。

黃創夏臉書全文

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