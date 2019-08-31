不當黨產3年來認定688億！ 黨產會：什麼時候還錢？

2019-08-31 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產處理委員會今天成立滿3周年，除了報告至今已認定688億不當取得財產應還給國家與人民外，也表示，建構政黨公平競爭的環境是黨產會一直以來的使命。

黨產會指出，至今年8月底為止，黨產會共開了78次委員會（兩週一次）23場聽證會，做了15項跟認定有關的行政處分，也舉辦了11場學術研討會及4場座談。

其中黨產會目前認定的附隨組織，有由中國國民黨100%持股的中投、欣裕台股份有限公司，以及中華民國婦女聯合會、財團法人民族、民權、國家發展基金會，還有中影股份有限公司。

經黨產會依據黨產條例調查後，認定為不當取得財產而應該收歸國有或者追徵的金額，共有688億元。包含婦聯會的財產388億、國民黨所持有中投、欣裕台的股權價值272.5億，還有3個對國民黨的追徵處分，涵蓋了日產轉帳撥用案8.6億，中國國民黨舊中央黨部出售案11.3億以及大孝大樓案7.8億。

另外，凍結的184億財產為國民黨及其他附隨組織依法被推定為不當取得的財產，目前申請動支許可的案件大多由救國團、中影及國民黨提出。

中國國民黨永豐餘帳戶原本有8.4億元，目前只剩下不到200萬，大部分支用在依法被許可的案件中，包含黨工薪水退休金以及賄選罰鍰等。

黨產會補充，關於資訊公開，除了官網、臉書、Youtube頻道，另外還建構不動產查詢系統，使黨產取得過程首次解密。希望能透過系統來檢視政黨黨產從何而來、從何而去。

黨產會說，成立至今3年，感謝各位一路的相挺和陪伴，用法制化、系統化地處理不當黨產問題，本會也將繼續全力追查不當黨產。在文末也標記，「什麼時候要還錢」？

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