好巧！美對台軍售22億美元 黨產會：剛好是不當黨產處分總金額

2019-07-11 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「不當黨產處理委員會」分享美國批准大約22億美元對台軍售案的新聞，表示「好巧」，該金額折合新台幣約688億，正好是他們對不當黨產做出處分的總金額。國民黨草協聯盟發起人李正皓今（11）日對此「歪樓」狠批黨產會「豬隊友」，稱「拿收歸國有的黨產來買美國武器」有違法之虞，但數小時內就遭黨產會打臉。

據「不當黨產處理委員會」6月初貼文指出，清查出來的不當黨產，將成立第一個「特種基金」，用在社會福利政策、長照、人權和教育等方面。文中寫道，這些原本屬於國家的財產，若能順利回歸用在人民身上，不僅讓更多人知道轉型正義的重要，更是把過去的錯誤轉為走向未來的重要資源。

黨產會昨（10）日引用BBC報導，分享美國國務院9日批准對台灣大規模出售約22億美元的軍事武器。黨產會說，這筆錢換算成新台幣大約688億，「剛好」是黨產會至今對不當黨產做出處分的總金額。

國民黨質疑黨產買軍武被打臉

李正皓看了黨產會分享外媒的文章，寫文砲轟黨產會是「豬隊友」，想邀功結果「一篇文章就露出馬腳」，歪樓宣稱「要怎麼拿收歸國有的黨產來買美國武器？黨產會的說詞難道不是違法使用嗎？還是其實買坦克的是國民黨，這坦克未來將以不當黨產為由收歸國有使用？」文末還「感謝黨產會賜票」。

黨產會小編對此回應，「奇怪了，黨產會說『金額剛好一樣』，有算錯嗎？」不當黨產怎麼運用，不是他們說得算，而是設立基金專款專用，第一筆就是用在社福、教育、人權等面向，「如果這位朋友對不當黨產收回的用途有興趣，應該趕快建議黨還錢，才能有第二筆、第三筆、第四筆特種基金喔！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法