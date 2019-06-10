離譜！黨產會：當年政府幫徵收農地給國民黨用

2019-06-10 18:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在「政黨不動產查詢系統」揭露，在威權統治時期，國民黨政府徵收板橋土地蓋房，不是為了國家建設或造福民眾，竟是為了讓國民黨在裡面辦公，徵收民地來作為縣黨部使用。

黨產會今日表示，國民黨從前利用執政之便，可以做到什麼事？以國民黨新北市黨部為例，就是「政府幫徵收農地來給黨用」的顯著個案。

據黨產會調查，國民黨新北市黨部位於新北市板橋區中山路一段50巷17號，距離府中捷運站走路只需6分鐘，該處原本是大片放領耕地，1956年7月台北縣政府公告土地徵收，徵收原因為了興建會議廳等工程。

黨產會查出，1966年10月土地徵收辦理完成，台北縣政府遂取得土地所有權，當年台北縣政府曾提及，台北縣民眾服務社原打算買這塊土地，但「因買賣不合法，改由台北縣府依法徵收後供該社使用」。

「蠶食鯨吞台北縣有財產！」黨產會發現，台北縣政府以「土地徵收」方式取得土地後，於1967年興建房屋作介壽堂使用，房屋所有權屬於台北縣有，但國民黨台北縣黨部、台北縣民眾服務社都在裡面辦公。

到了1980年，國民黨台北縣委員會申請讓售，該處約2020平方公尺土地，在縣府報請台北縣議會同意後、台灣省政府核准後，國民黨就先取得其中一部分土地。

據悉，1984年3月，國民黨又故技重施，再函請台北縣政府出售介壽堂房屋，且不用透過公開標售程序，而是經縣府提請相關單位核可後，就順利取得介壽堂房屋產權。

黨產會指出，國民黨買到縣有房屋後，6月趕緊申請讓售768平方公尺土地，並要求以2年前的土地公告現值不加成購買。

黨產會提及，不過經查對資料，該地出售價格有多於1984年土地公告現值總額，也就是國民黨減價購買的要求，並沒有成功，但黨要買的，仍然還是順利買下。

「國民黨買到後，大部分土地轉賣給黨營事業啟聖公司，留小部分作黨部使用！」黨產會調查發現，1992年國民黨將部分土地賣給啟聖，自己留有565平方公尺土地。

關於被出售土地後來怎麼了？黨產會指出，啟聖公司買得土地後，1997年開始興建住宅大樓完工，陸續將土地賣給第三人賺錢，其中一部分又賣給黨營事業昱華開發公司。

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