藍營花蓮縣黨部闖入黑衣人？ 議員稱韓粉、幫忙被當壞人

2019-08-30 15:06

〔記者游太郎／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部主委之爭歹戲拖棚！主委接任風波不斷，今天中午12時許突然遭20多名男子「闖入」，黨工立即向警方報案「辦公室遭霸佔」，但隨後趕到關切的國民黨籍縣議員張正治表示，一切都是誤會，那些人都是「韓粉」，不是「黑衣人」，主動到場協助懸掛韓國瑜的宣傳布條，請外界不要誤解！

張正治並說，縣黨部已出租給民間社團民眾服務站，已非縣黨部，「任何人都可進出」；但黨工出示黨中央來函公文，說明黨部有合法使用權，警方擔心發生衝突，在場「站崗」防止脫序行為。

國民黨花蓮縣黨部原主委鄒永宏，日前延後花蓮縣立委黨內初選期程，及調動縣黨部書記長等行為，遭黨中央停權並解除職務，鄒永宏日前率人「重返」縣黨部普度，新任主委張峻隨後也趕到現場，雙方互不相讓，張峻強調是黨中央派令的主委，要求鄒永宏「清空搬離」。

今天中午出現的20幾位年輕人，進入縣黨部後，坐在椅子上交談，並未出現暴力衝突行為，縣議員張正治隨後趕到，強調這些人都是「韓粉」也是他的朋友，主要是協助懸掛韓國瑜競選布條，卻被黨工當成「黑衣人」，他是正統國民黨員，不可能破壞黨的形象，「朋友來你家幫忙，你卻把他當成壞人」，覺得很不好意思。

張正治說，縣黨部的地上物已出租給民間社團民眾服務社，並非黨部辦公處，他是服務社理事，不滿縣黨部未獲「屋主」同意就入內，已提供租約請律師到場協助釐清。

縣黨部書記長胡慧君則說，地上物「自始至終」都是中央黨部的，29日中央黨部已來函，聲明土地是黨中央向縣府承租，縣黨部絕對有權使用。

她強調，前主委鄒永宏私自將地上物出租，未呈報黨中央，就是沒有效力的租約；若鄒永宏對使用縣黨部辦公有意見，「歡迎來告」。

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