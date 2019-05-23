黨內互擋？！鄒永宏被停權 車擋門「不讓代理花縣黨部主委來」

2019-05-23 11:41

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部原主委鄒永宏，外傳為力挺前花蓮縣長傅崐萁，延後立委提名作業，被黨中央考紀會停權，國民黨今天派黨中央組營會主任黃原亮到花蓮代理縣黨部主委，但今天上午縣黨部門口卻被鄒永宏以黑色座車把門擋住，且有保全管制，鄒永宏強調「土地是縣府的，是他出錢向縣府承租，黃原亮無權進入」！

國民黨花蓮縣立委提名作業，出現地方不服中央指示的情況，花縣黨部上月18日雖有依照黨中央第3梯次立委提名作業決議，公告登記領表時程，被地方認為「是為了替前縣長傅崐萁爭取國民黨提名立委鋪路」，才隔1天就宣布撤銷並延後，引發地方爭議。

國民黨考紀會日前開會暫停鄒永宏的黨權，結果昨天有超過200位支持者前往中央黨部陳情，指責批評考紀會猶如「東廠」，還衝進黨中央內抗議。

花蓮縣黨部原主委鄒永宏今日持續大動作，為抗拒黨中央派出的代理主委黃原亮到任，今天鄒永宏把座車擋在國民黨花蓮縣黨部門口，還叫保全管制大門，要阻擋黃原亮到花蓮就任。

鄒永宏說，花蓮縣黨部的土地租金是他付錢的，黃原亮沒有權進入，且國民黨中央對他停權他無法接受，目前一切進入司法程序。他強調，決議延後都是採取聯席會的方式決議，他說，昨天花蓮鄉親北上中央黨部抗議，但黨中央沒有指派代表性人物出面回應，他揚言，下週會有更多鄉親到中央黨部抗議。

之前被鄒永宏「違法調動」的國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君則說，花蓮縣黨部地上物是中央黨部所有，至於土地的承租人也是國民黨中央黨部。

據指出，黃原亮預計今天中午到花蓮、並前往花蓮縣議會拜會議長張峻，今天暫時不會到花蓮縣黨部上任。

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