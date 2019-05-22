停權花蓮縣黨部主委 國民黨：合乎程序

2019-05-22 18:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏遭國民黨中央停權，今率眾到黨中央抗議，引發零星衝突；國民黨中央今態度強硬，強調無法接受以「強暴、脅迫」的手段表達訴求，對鄒永宏的處分「一切依法，合乎程序」，由組發會派員代理花蓮縣黨部主委，並進行後續調查。

鄒永宏遭國民黨停權，今率眾到國民黨中央黨部抗議，引發零星衝突，國民黨表示，花蓮縣委員會兩次決議暫緩花蓮縣立委提名作業時程的會議並不符合正當程序，且藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動黨中央派任的書記長胡慧君的職務；因此，考紀會對鄒永宏處以先行停止黨權之處分，一切依法且合乎程序。

國民黨強調，對於鄒永宏今天率眾聚集中央黨部，國民黨無法接受以強暴、脅迫的手段表達訴求，並強調將依照既定規劃，由組發會派員代理花蓮縣黨部主委，並進行後續調查。

對此，國民黨主席吳敦義也於中常會上表示，國民黨是個守法、守紀的政黨，並且尊重各種以平和方式表達意見，但花蓮縣黨部不能夠用這種方式表達訴求，我們應該要妥善處理。

國民黨考紀會說明，今年4月29日已發文通知鄒永宏於今年5月3日前親自前往考紀會說明，有關花蓮縣委員會逕行暫緩花蓮縣立委提名作業時程的決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君之事。但經多次聯繫及展延期限，鄒永宏僅指示花蓮縣委員會提供書面資料，拒絕前來考紀會說明，因此，考紀會視同鄒永宏放棄相關權利。

考紀會強調，鄒永宏曾參與4月12日中央黨部召開中央立法委員提名協調小組會議，會中決定花蓮縣立委提名時程列入第三梯次，依照時程，鄒永宏4月18日親自張貼初選公告。4月19日，鄒永宏卻召開縣委員會議撤銷公告，隨後組發會發函要求繼續辦理登記事宜，鄒永宏則再度於4月24日召開縣委員會議撤銷公告。

考紀會發現，鄒永宏兩次召開縣委員會議的簽到委員人數，並不足法定人數，52名委員應有半數以上出席，但分別僅21人及18人出席，兩次會議顯然無效。此外，鄒永宏違法職權，調動由中央黨部指派的胡慧君書記長職務也明顯違反相關法令。

對於鄒永宏相關違紀脫序與違反黨的決議之行為，考紀會依據「黨員違反黨紀處分規程」第18條第2項及第3項規定，對鄒永宏處以先行停止黨權之處分，並待考紀會後續調查審議後，再做出最後處分決定。國民黨強調，考紀會的處分一切依法且合乎程序。

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