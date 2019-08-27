國民黨花蓮縣黨部鬼月內訌 新舊主委普度又槓上

2019-08-27 18:39

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部新任主委張峻原定今天下午要在黨部廣場進行普度，未料前主委鄒永宏搶先一步，還嗆黨主席吳敦義用人不當，並稱「黨部是他任內租的」，張峻無權使用；張峻聞訊趕到，強硬表態「我是有派令的！」縣黨部也駁斥鄒永宏是「未呈報黨中央的無效租約。」

國民黨花蓮縣黨部上半年因立委初選，與黨中央鬧出內訌，原直選主委鄒永宏遭停權，還率隊北上抗議，最後由中央黨部組營部主任黃原亮代理3個月，鄒永宏當時一度以車擋門口刁難，阻擋黃原亮進黨部。

主委懸缺3個月，國民黨中央上週核定花蓮縣黨部新任主委，由現任花蓮縣議會議長張峻接任，正式布局明年1月總統及立委大選。前主委鄒永宏第一時間表達不滿，批評黨主席吳敦義，直指「把不合適的人推上第一線承擔輔選重任」。

未料，鄒永宏今天中午再率眾到黨部廣場擺桌普度，搶先張峻一步，張峻聞訊趕赴黨部，一見鄒永宏先主動握手，臉上雖掛笑容，卻也抑制不住怒氣地說，「今天這樣讓我很失望，我一直讓你卻被你糟蹋」，還說，「沒關係啦，反正該罵的你都罵了，謝謝你的指教，希望你辦公室的東西趕快清一清，我是有派令的」。

鄒永宏則指出，黨主席吳敦義有私心，自己是黨員直選產生，去留應由黨員決定，黨中央憑什麼？縣黨部的地上物，也在他任內出租給民間服務社，縣黨部未獲屋主同意就入內，還擅自搬動、破壞別人物品。

縣黨部書記長胡慧君澄清，地上物「自始至終」都是中央黨部的，土地則是黨中央向縣府承租，縣黨部絕對有權使用，鄒永宏私自將地上物出租，還未呈報黨中央，就是沒有效力的租約。

張峻則說，接任後就赴地方黨部跟大家打招呼，希望要和諧，一直以來也很尊重鄒永宏，儘管今天有些風波，還是盼以團結為重。

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