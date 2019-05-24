國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏遭停權 提告被駁回

2019-05-24 18:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央考紀會16日對花蓮縣黨部主委鄒永宏處以停止黨權處分，鄒永宏向台北地方法院提請確認停止黨權處分無效之訴，22日國民黨召開中常會時，鄒永宏還在數十名支持者陪同下闖入黨部抗議，但今天台北地方法院判決駁回鄒永宏的停止黨權處分無效之訴。

國民黨重申，對於鄒永宏相關違紀脫序與違反黨的決議的行為，考紀會處以先行停止黨權的處分，一切依法且合乎程序，希望鄒永宏能平和面對、妥善處理相關爭議，持續以非理性手段製造爭端，並無法真正解決問題。

國民黨花蓮縣黨部原本在4月18日公告立委初選，隔天鄒永宏又召開縣黨部委員會議通過暫緩辦理初選，讓黨中央相當錯愕，組發會隨即去函要求花蓮縣黨部必須依照原定22日至24日辦理領表登記，雖然縣黨部不得不在24日同意3名參選人先行登記，但鄒永宏事後仍說當日的領表、登記只是權宜作法，縣黨部並非已經完成立委黨內登記程序，考紀會在4月29日發文通知鄒永宏限於5月3日前親自向考紀會針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動胡慧君書記長一事提出說明，但經多次聯繫及展延期限後，鄒拒絕親自說明，因此在本月16日被停止黨權。

國民黨指出，鄒永宏先後兩次召開花蓮縣委員會議決議，暫緩花蓮縣立委提名作業時程，但兩次會議的法定人數不足，並不符合正當程序，而後又藉花蓮縣考紀會名義調動花蓮縣黨部書記長胡慧君的職務，也違反職權與相關法令，因此考紀會對鄒永宏依法先行處以停止黨權處分，一切合乎程序。

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