房屋稅減徵、警消人事費大增... 黃偉哲：出國改搭經濟艙

2019-08-30 15:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自有財源在六都中居倒數一、二名，明年房屋稅又減少約23億、警消人事費大增8億多，加上前瞻計畫60億配合款，導致南市府明年度的總預算差點編不出來，市府迫不得已採取各項緊縮政策因應。為此，市長黃偉哲指示，未來公務出國一律以改搭經濟艙為原則，以節省開支。

台南市政會議今天通過109年度總預算案。南市府主計處表示，台南市改制升格後，因為「財政收支劃分法」仍未完成立法，而南市自有財源在六都中又偏低，109年度房屋稅減少約23億元，且中央補助計畫含前瞻計畫市配合款高達60億元，另尚需容納包含提高清潔隊員獎金致須增撥勞工退休準備金差額2.6億元，及警消人事費因應中央人力政策致增加8.2億元，造成明年度總預算的籌編非常困難。

主計處表示，總預算的籌編，不得不採取各項緊縮政策以為因應，除檢討活動辦理及經費補助的效益性，另出國一律以改搭經濟艙為原則，並依施政輕重緩急排定優先順序，務求讓每一分錢發揮最大效益。

台南市明年度歲入編列946億8043萬餘元，歲出編列1005億8043萬餘元，歲入歲出差短59億元，以舉借同額借款支應。歲出以教育科學文化支出最多，編列360億餘元占35.86%，其次為經濟發展支出204億餘元占20.34%，另社會福利支出編列160億餘元，較108年度122億餘元，大幅增加37億餘元。歲入則以稅課收入最多，編列474億餘元占50.11%。

主計處表示，109年度總預算案在面對房屋稅減少及歲出需容納鉅額中央前瞻計畫市配合款及必要支出的壓力下，仍堅守財政紀律，並未大幅增加舉債，務求運用有限的財源讓每分錢都花在刀口上。

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