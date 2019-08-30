盧秀燕市府團隊首次編總預算 明年歲出1414億教科文逾38％

2019-08-30 11:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，市府首次編列總預算，今（30）日經市政會議通過。109年度歲入1293.54億元、歲出1414.91億元，歲入歲出差短121.37億元，較108年度減少36.07億元，以賒借收入彌平。市府說，教科文549.77億元、占38.86%居首位。

主計處長蔣建中今天在市政會議指出，109年度歲入預算為1293.54億元、歲出預算為1414.91億元，較今年分別增加204.42億元、168.35億元，歲入歲出差短121.37億元，較108年度減少36.07億元；另附屬單位預算案支出規模為851.15億元，較108年度增加162.17億元。

市長盧秀燕指出，明年推動多項亮點政策，包含幼兒教育補助、社會住宅繼續推動、老人健保補助、iBike2.0倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、捷運綠線延伸等，都與民眾息息相關，歲出因此比今年增加168.35億元，舉債卻減少36.07億元，做的事變多，債務仍能減少。

盧秀燕表示，台中明年進入重大建設期，等了20年的水湳國際會展中心今年已動工；日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」也將於下個月開工；台中巨蛋確定落腳14期重劃區，並已編規劃經費，捷運綠缐明年全線通車，市府一定會持續務實推動各項建設，回應市民期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法