明年總預算22年來首見平衡 蘇貞昌：去年歲計賸餘逾千億

2019-08-16 12:14

〔記者李欣芳／台北報導〕明年度中央政府總預算案，昨經行政院長蘇貞昌主持院會拍板定案，109年度歲入與歲出預算皆編列2兆1022億元，歲入歲出無差短，這是自88年度後，睽違22年再次達到平衡，對此，行政院長蘇貞昌今天上午表示，蔡總統非常重視財政紀律，也經過國人的努力，我們在編明年度的總預算，22年來第一次達到歲入歲出平衡，這是非常不簡單，去年的年度歲計賸餘甚至於達到1000多億元，這也都非常不簡單。

蘇貞昌受訪表示，我們看到國人的努力，讓明年的預算能夠不是赤字，也看到蔡總統要求堅守財政紀律，各部會努力，我們真的非常辛苦籌編預算，一定努力福國利民，讓國家更好，人民更幸福。

行政院今天上午舉行年度員工親子日的活動，行政院長蘇貞昌偕同太座詹秀齡等家人與政院員工及其子女同歡。

媒體詢問明年中央政府總預算案的編制，是睽違22年再次達到預算的平衡，蘇貞昌說，明年度的總預算，22年來第一次達到歲入歲出平衡，這是非常不簡單，而且我們也看到蔡政府這幾年來的努力，我們去年的年度賸餘甚至於達到1000多億元，這也都非常不簡單。上次歲計有賸餘，收支平衡的年代，已經是在2006年、2007年跟2008年一開始那個時候，也就是上次民進黨執政的時候。

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