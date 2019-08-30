吹哨者檢舉黑心糯米粉 立委轟1年4月才封存

2019-08-30 14:01

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委陳學聖今天在立院召開記者會指出，信成公司涉嫌回收破損不良或逾期產品重製糯米粉等產品，然吹哨者檢舉後竟1年4個月才封存，至今仍未偵結，質疑行政部門怠惰，要求15天內督促相關單位處理，給大眾安全保證。

陳學聖指出，吹哨者檢舉信成公司涉嫌於桃園龜山未合法登記的地下工廠，回收盤商破損不良品，或囤放過舉的逾期退回品，以新效期重新包裝為在在來米粉、糯米粉、馬鈴薯粉，明顯違反食安法等相關規定。

陳學聖表示，從吹哨者去年4月向食藥署檢舉，到桃園市衛生局、新北市衛生局實地到工廠封存，足足費時1年，期間多少流入市面不得而知；在司法偵查方面，桃園市衛生局函送桃園地檢署，等了半年只開過1次庭、又過半年新北市保警大隊才通知吹哨者做筆錄，如今又過半年，仍未偵結起訴。

陳學聖質疑，桃園市衛生局雖然將刑事部分移送桃園地檢署處理，仍可對業者處行政處分，卻怠於採取暫停作業、停止販賣、封存、公告停止使用或食用、沒入、回收、銷毀等措施。

列席的衛福部食藥署北區管理中心簡任秘書董靜馨說，無論是封存或停止作業，必須有具體事證才能行政裁處，目前調查結果尚未釐清，但相關產品已回收封存，工廠也處以停業。

法務部檢察司科長紀致光說，去年桃園地檢署已著手偵辦此案，今年間有進一步偵辦動作，但基於偵查不公開原則，目前不便對外說明。

最終，陳學聖說，給衛福部與法務部15天的時間，督促相關單位，給所有消費者一個安全的保證，去年5月受理的案件至今仍無具體成果，真的有點怠惰，這件事真的不能拖。

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