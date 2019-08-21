民眾控礁溪飯店鴨蛋有蛆 宜縣府：未發現違法

2019-08-21 17:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉某飯店遭民眾po網指控，提供給旅客食用的鴨蛋，竟然有蛆；宜蘭縣衛生局獲報派員前往稽查；衛生局指出，現場業者食品自備場所的環境，符合規定，未發現違法，只有部分小缺失需要改善。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。

衛生局指出，違反者將依同法第44條規定，命其限期改正，屆期不改正者將處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，得命其歇業或停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部份登記事項，或食品業者之登錄，經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

衛生局說明，已要求該業者遵循食品安全衛生相關法規，保障食品安全衛生，提供安全、健康之產品給消費者，暑假期間遊玩旅客日增，將持續加強轄內餐飲業者之稽查，倘有違反食品安全衛生管理法相關規定將依法處辦，民眾如有任何食品安全衛生問題，也請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779洽詢。

衛生局說，該飯店業者餐飲自備場所的環境衛生，符合相關規定，但由於現場員工手部以及盛裝原料的桶子，有些不整潔，已要求改善，至於鴨蛋的部份，沒有發現到任何問題。

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