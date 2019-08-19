官網粉絲頁都掛掉！ 農友、消費者疑惑：宜蘭嚴選怎麼了？

2019-08-19 19:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推「宜蘭嚴選」品牌，2017年正式上市，但有民眾上官網發現，資料仍停留在去年11月，且對於品牌、小農資訊不足，臉書粉絲頁也突然下架，無法順利連上網，疑惑問道「宜蘭嚴選怎麼了？」對此，縣府解釋，網站內容正在調整，近期會重新出發，宜蘭嚴選品牌依然存在。

前幾年食安問題頻傳，宜蘭縣政府成立宜蘭嚴選，輔導慣行農法農民採合法、安全用藥，參與宜蘭嚴選的小農不能使用未推薦用藥，每批農產品都須送驗，確定農藥「零檢出」，才能掛上標章，由縣政府「掛保證」。

目前參與宜蘭嚴選的小農約有100人以上，最大戶種植面積約5公頃，以農業產品為主，涵蓋稻米、南瓜、金棗、雜糧的宜蘭重要農作物。

不過，近期有農民發現宜蘭嚴選的粉絲頁被無端「下架」，頁面不僅無法顯示，點進官方網站，最新文章仍停留在去年11月，該農民一度懷疑宜蘭嚴選是否「倒店」，或是出了什麼狀況。

另名嚴選小農謝宗杰說，他每週都會到台北假日市集販售農產品，最近他確實也有接到消費者反映，稱宜蘭嚴選的官網訊息都是舊的，回家上網一查，確實內容資訊仍停留在早期，久久未更新。

謝宗杰說，宜蘭嚴選雖然提供他們小農推銷農產的機會，但官網資訊不夠充足，如小農基本資料都沒有，無法提供消費者正確的訊息，先前已跟縣府抱怨過，希望正視網站的功能。

對此，縣府農業處表示，宜蘭嚴選都有持續與縣農會、各鄉鎮農會合作，推廣在地優質產品，品牌一直都在，目前撤下粉絲頁，是要將內部訊息更新，待整理完成後，近期就會重新上網。

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