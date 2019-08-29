韓國瑜失言「鳳走雞來」 台灣基進痛批：赤裸惡劣的歧視

2019-08-29 16:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在直播中說，台灣人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」。對此，台灣基進批評這種赤裸惡劣的歧視，根本不配作為一個市長，這番言論也對新南向政策造成負面影響。

市議員陳致中也批說，如果不是馮燕當場指正韓國瑜的歧視言論，相信他不會認錯自己失言，講錯話有可能是內心潛意識的心態及偏差，比如韓國瑜之前的招商陪睡說、瑪莉亞變老師、綠營議員候選人毛沒長齊等，他認為韓國瑜「沒有同理心，沒有平權意識，沒有人權關懷。」

台灣基進組織部主任李雨蓁批評，韓國瑜作為一個前工業城市、正在老化城市的市長，不感謝移工替我們提供的服務、不想方設法為移工爭取相對平等的地位，卻用「瑪莉亞當老師」、「鳳凰走了來小雞」這種赤裸惡劣的歧視對待之，根本不配作為一個市長，更何況要成為代表台灣國際形象的總統？

李雨蓁說，韓市長每次這種脫口而出，都說沒有惡意、開玩笑的，但對該族群的傷害卻是赤裸的、惡劣的，「這些自以為幽默的幹話，從來都不好笑」，也不是可以輕易以「失言」等說詞帶過，難道韓市長以後要在友邦面前、國際場合上，開這種玩笑？

李雨蓁質疑，韓國瑜不僅不能幫助農民、更不了解製造業的產業結構，高雄市移工人數已逼近6萬人，替高雄的製造業挹注勞動力，外籍移工對高雄的製造業來說，是重要、勤奮的一群人，韓國瑜必須向這群離鄉背井的勞工朋友道歉。

李雨蓁憂心地說，韓國瑜這樣的市長會損及全台灣形象，對新南向政策造成負面影響，畢竟沒有人會想和歧視自己國民的國家友好，韓國瑜時常說「中央卡韓」，如今看來根本是「韓卡台灣」。

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