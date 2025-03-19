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    警押殺人魔張介宗返公寓搜證 丈量噴濺血跡、帶回小鐵槌鉗子

    鑑識人員帶著冰桶及箱尺進入凶嫌住處，一度引發媒體臆測以為檢方將被害人黃姓大嫂的頭顱，事後確認不是。（記者黃良傑攝）

    鑑識人員帶著冰桶及箱尺進入凶嫌住處，一度引發媒體臆測以為檢方將被害人黃姓大嫂的頭顱，事後確認不是。（記者黃良傑攝）

    2025/03/19 23:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案今（19）日二度借提凶嫌張介宗，押回「分屍公寓」再行搜索，帶回第2把鐵槌及鉗子等工具化驗，鑑識人員帶著冰桶及箱尺進入凶嫌住處，一度引發媒體臆測，以為檢方將被害人黃姓大嫂的頭顱，欲以此突破凶嫌心防，使他願腑首認罪，最後確認只是冰放藥劑，並未採取鬥智偵防技巧。

    據了解，專案小組認為凶嫌在公寓住處，連續殺3婦分屍後，還能若無其事住在殺人現場，甚至和屍體同屋而睡，心防和膽子絕非一般人，不僅無悔意而且泯滅人性，恐怕非神鬼氛圍可以安突破其心防，因此，並未採用相關偵查技巧。

    法醫研究所法醫特地進入分屍公寓，在命案第一現場再次採證，並針對廚房、浴廁、房內等關鍵環境一一拍照，帶回比對相關微物及生物跡證，其中，箱尺是再次丈量牆壁噴濺血跡的角度與高度，藉以研判當時被害者是倒下？還是站著遭殺害？

    冰桶內則存放檢測藥劑，據悉，鑑識人員再度回公寓命案現場，再進行多方位採證血跡工作，希望能對案情更加釐清，法醫拍照、採證後先行離開公寓，至於新帶回的小號鐵槌及鉗子，將由鑑識中心進一步化驗，有無3名被害人的生物跡證或血跡反應。

    高雄鑑識人員帶著冰桶及箱尺進入凶嫌住處，一度引發媒體臆測，以為檢方將被害人黃姓大嫂的頭顱放於冰桶，但事後確認不是。（記者黃良傑攝）

    高雄鑑識人員帶著冰桶及箱尺進入凶嫌住處，一度引發媒體臆測，以為檢方將被害人黃姓大嫂的頭顱放於冰桶，但事後確認不是。（記者黃良傑攝）

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