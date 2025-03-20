比特犬二度咬人 動物行為訓練師分析1現象：牠在保護自己

比特犬Lucky因接連咬傷人，動保處18日已前往徐姓飼主家將犬隻沒入。（台北市動保處提供）

2025/03/20 07:45

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一隻比特犬11天內二度跳車咬傷兩名騎士，日前依法執行沒入並開罰20萬元，飼主管理不當、比特犬是否被安樂死等話題引發討論。有近十年資歷的動物行為訓練師大廷表示，比特犬個性親人，但若尚未社會化恐對外界接受度低，陷入極端情緒時選擇戰或逃，不排除事發當下該比特犬認為所處範圍受到威脅，於是透過極端的方式保護自己。

動物行為訓練師大廷接受電訪時指出，其實比特犬顛覆大眾刻板印象的認知，個性親人，且當初人類將比特犬培育為獵性犬的目的，是希望比特犬在行為模式中有辦法控制獵物，同時比特犬因有強大肌肉的身體條件，性情也易高度興奮，進入衝突狀態後的咬合力遠勝其他犬種，倘若出現侵略反應且飼主管理不當，後果難以保證。

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大廷進一步說明，飼主攜帶危險性犬隻出門除了應依照台灣法規戴上嘴套、胸背帶外，亦可從狗狗的行為判斷，牠當下可能遭遇的狀況或事情；徐姓男子飼養的比特犬二度從車窗內衝出來並咬傷騎士，不排除汽車與機車並排，高度相輔且離地盤較近，造成比特犬認為自己所處的範圍受到威脅，並透過極端的方式保護自己。

除了飼主的生活作息，大廷認為包括平常飼養犬隻的方式如遛狗、說過什麼話也可能間接影響犬隻，且若犬隻的天生情緒從小開始未得到滿足，於「尚未社會化」的狀態下對外界接受度低，猜測徐姓男子飼養的比特犬可能無法接受機車騎士超出牠安全的領域範圍，而在動物的世界裡面臨極端情緒的時候，往往選擇戰或逃，偏向焦慮型的犬隻則以攻擊方式作為首選。

農業部公告六類危險性犬隻包括比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬以及獒犬，其中比特犬於2022年已於國內全面禁養，飼養該犬隻的飼主應依《動物保護法》完成登記備查，並不得再予繁殖或售賣。

一名寵物師低調透露，有些民眾可能透過特殊管道，刻意將列管的危險性犬隻從國外帶回來；北市動保處回應，比特犬已被全面禁止飼養，若有民眾違法攜帶犬隻入境恐衍生高風險傳染病疑慮，對於走私犬隻行為予以嚴厲譴責。

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