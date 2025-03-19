為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    阿嬤牌聯結車？騎機車竟拖了「這3台」 警方說話了

    婦人騎機車拖了3台小板車。（擷取臉書專頁「警察之聲」）

    婦人騎機車拖了3台小板車。（擷取臉書專頁「警察之聲」）

    2025/03/19 22:31

    〔記者李文德／雲林報導〕西螺鎮驚現「幽靈馬車」？有網友昨天（18日）PO影片，一名婦人騎機車呼嘯而過，後方拖了3台小推車。西螺警分局說，據道路交通管理處罰條例第31條第5項，機車附載物品不依規定，最高可處駕駛人600元罰鍰。

    網友在臉書專頁「警察之聲」貼出影片，標題寫著「蜈蚣阿嬤出沒！阿嬤機車拖三台子車，堪稱移動倉庫」，畫面顯示，頭戴斗笠的婦人騎著機車，車後拖了3台手推車左右搖晃。原PO以布袋戲知名角色「黑白郎君」乘坐幽靈馬車配樂 （原曲1982年美劇《馬可波羅》的「忽必烈進行曲」）當音樂襯底，引起熱議。

    有網友以黑白郎君知名口頭禪留言，「別人的失敗，就是我的快樂」，更有人笑稱，「幽靈馬車」。甚至還有人留言，「蜈蚣車」、「阿嬤牌聯結車」。

    對此，西螺警分局第五組組長林文水說，民眾騎乘機車應依規定載運物品，影片中婦女騎乘機車違規附掛小板車，依據道路交通管理處罰條例第31條第5項，機車附載物品不依規定，最高可處600元罰鍰，請轄區的農民朋友載運蔬菜應注意安全及相關規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播