阿嬤牌聯結車？騎機車竟拖了「這3台」 警方說話了

婦人騎機車拖了3台小板車。（擷取臉書專頁「警察之聲」）

2025/03/19 22:31

〔記者李文德／雲林報導〕西螺鎮驚現「幽靈馬車」？有網友昨天（18日）PO影片，一名婦人騎機車呼嘯而過，後方拖了3台小推車。西螺警分局說，據道路交通管理處罰條例第31條第5項，機車附載物品不依規定，最高可處駕駛人600元罰鍰。

網友在臉書專頁「警察之聲」貼出影片，標題寫著「蜈蚣阿嬤出沒！阿嬤機車拖三台子車，堪稱移動倉庫」，畫面顯示，頭戴斗笠的婦人騎著機車，車後拖了3台手推車左右搖晃。原PO以布袋戲知名角色「黑白郎君」乘坐幽靈馬車配樂 （原曲1982年美劇《馬可波羅》的「忽必烈進行曲」）當音樂襯底，引起熱議。

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有網友以黑白郎君知名口頭禪留言，「別人的失敗，就是我的快樂」，更有人笑稱，「幽靈馬車」。甚至還有人留言，「蜈蚣車」、「阿嬤牌聯結車」。

對此，西螺警分局第五組組長林文水說，民眾騎乘機車應依規定載運物品，影片中婦女騎乘機車違規附掛小板車，依據道路交通管理處罰條例第31條第5項，機車附載物品不依規定，最高可處600元罰鍰，請轄區的農民朋友載運蔬菜應注意安全及相關規定。

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