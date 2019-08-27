韓粉又寄恐嚇信！「奉欠」王浩宇做好議員

2019-08-27 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇日前說，對於韓粉的不實指控、辱罵留言和私訊，「我都直接告」，今年到目前為止，他在法庭上更是「全勝」。王浩宇今（27）日PO出一張信件，信中恐嚇他「小心一點」、「奉欠（勸）做好您議員」，令他哭笑不得，「韓粉，還在寄恐嚇信？」

王浩宇時常在臉書評論高雄時事，引來韓粉不滿，辱罵、指控樣樣來，他也不客氣地提告求償，今年到目前為止是百戰百勝。王浩宇指出，韓粉往往拿不出「事實根據」，多數是聽某人說，或揣測性證據力非常薄弱的資料。

然而，王浩宇近期收到一封屬名「看不順Ｘ的人」的手寫信，信中寫道：「稱呼您王議員已很有禮節了，桃市不管來管到韓國瑜，自要有口德、知識、常識。年青（輕）人，別已（以）為說人家ＸＸ就沒有了，但自要小心一點，有人看不順眼了，向（像）劉邦Ｘ，怎麼走...永查不到的後果，出外ＸＸ、ＸＸ...奉欠（勸）做好您議員，飯可多吃，話不可ＸＸＸ，隨時ＸＸＸ」。王發文說，「韓粉，還在寄恐嚇信？」

網友們回應，「真是用心，下次應該會飛鴿傳書喔」、「告一定要告，恭喜育幼院又要有點心吃了」、「育幼院發大財」、「寫一封信用了一、二十個Ｘ，語文能力是有那麼差」、「恐嚇信？沒有感覺到你很害怕的樣子呀？沒恐嚇到」、「收集起來，告韓粉發大財」、「報警」。

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