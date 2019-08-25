國人媒體素養調查︰41％人認「紅色媒體」問題嚴重

2019-08-25 11:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕鑒於台灣受到假新聞、中共「紅色統戰」滲透媒體的情況，黃昆輝教授教育基金會今發布「國人媒體素養調查」，發現有41％的人認為紅色媒體問題嚴重，78.4％民眾認為學校媒體教育應強調國家安全重於新聞自由，亦有72.9％民眾在乎媒體受到政商勢力操控，使報導有失客觀。

黃昆輝表示，這次調查起因是最近有關假新聞、紅色媒體引發的國家安全與新聞自由間的議論，為了讓大家了解民眾對此的看法，特別鎖定「民眾媒體素養」為主題，首先受訪民眾高達78.4％認為，學校媒體教育應強調國家安全重於新聞自由。

至於，紅色媒體的部分，黃昆輝說，有41％受訪者認為此問題相當嚴重，17.5％認為有問題但不嚴重，25.4％受訪者認為沒有紅色媒體問題存在，從上述調查來看，現在台灣民眾的危機意識、危機感已經抬頭。

黃昆輝說，新聞自由是民主社會追求的核心價值之一，民主政治是民主社會的產物，集權統治的國家豈敢奢談新聞自由，但新聞自由仍有專業倫理規範，而非漫無限制，這次民調是源於媒體製造假新聞、假消息，而危及國家安全之虞，自然不在新聞自由保障範圍之內。

民調中，也有65.9％民眾不同意媒體專業表現良好，並有72.9％民眾關心政商勢力操控媒體；網路假訊息及假新聞方面，有56.1％民眾沒有相關誤導經驗；對影劇娛樂看法，則有56.7％認為多是演藝界瑣碎雜事等。

在複選題方面，民調指出，台灣民眾認為改善新聞亂象著力的點包含自我約束、公民團體監督、制定法律規範；媒體日常新聞更有查證不確實、聳動誇大、立場不中立、常做新聞審判等；電視談話性的「名嘴」上，則認為是立場鮮明煽動者、譁眾取寵表演者等；上述選項都超過6成的選填率。

黃昆輝基金會指出，該民調範圍是全國22縣市年滿20歲民眾，以電腦輔助電話訪問，調查時間從8月11日至14日，採系統抽樣，共計完成有效樣本1070人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3％。

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