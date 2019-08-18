韓粉秀下限！稱台南淹水不見陳其邁 網揭假照片：一定要告

2019-08-18 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在高雄淹水時，沒有第一時間出面勘災視察狀況，反而是行政院副院長陳其邁馬上衝回高雄，引起議論；有韓粉為了「護主」，日前PO出一張淹水照片表示「台南淹水了，其邁在哪裡？」暗諷陳其邁。不過該照片馬上被發現是桃園去年淹水時所拍攝，大批網友紛紛痛批韓粉「造假來搞對立」。

一名韓粉日前在挺韓社團「韓國瑜後援會」發文PO出照片，只見一張男子穿著雨衣，站在淹到大腿根部的積水中，手舉「台南淹水了，其邁在哪裡」的照片。疑似暗諷陳其邁只關心高雄，卻不理台南。

不過立刻有眼尖網友發現，該淹水地點為桃園，且為去年拍攝的照片；而照片中男子在原圖中只是舉著竿子測試積水深度，根本沒有舉牌。粉專「只是堵藍」PO出相關新聞比對照片後，也痛批韓粉「又造謠抹黑了」。

對此，網友紛紛留言表示「可以直接把這些XXXX押入大牢了」、「太誇張，造假來搞對立，一定要告」、「一定要提告，否則變本加厲」、「提告，遏止歪風」、「學學王瑞德，告了，那些人就跪地求饒」、「台南市長跟其邁快告」！

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