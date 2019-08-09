呂謦煒挺博恩言論 網友轟勿再製造假新聞

2019-08-09 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕博恩因調侃自由鬥士鄭南榕自焚一事，引發輿論爭議，博恩今（9日）出面道歉，並表示節目新一季將換人主持。對此，前國民黨青年團總團長呂謦煒表示，「當我們失去了對鄭南榕開玩笑的權利，當我們失去了對綠營眾神開玩笑的權力，我想，我們離威權專制的距離，又更近了一步。」對此，網友紛紛表示，「造謠？」、「假投書真抹黑」、「不要再製造假新聞了」、「造謠是一件很丟臉的事情，有誰在造謠呢？」

呂謦煒今在臉書發文，分享自己投書至風傳媒的文章，題為「觀點投書：當批評綠營眾神會被法辦的時候……」，文中表示「在民進黨執政下，台灣言論自由處處緊縮的現狀」，文末結語，「當我們失去了對蔡英文開玩笑的權利，當我們失去了對鄭南榕開玩笑的權利，當我們失去了對綠營眾神開玩笑的權力，我想，我們離威權專制的距離，又更近了一步。」

對此，網友在呂謦煒的該則臉書貼文下紛紛吐槽，「所以他（博恩）被關了嗎？他消失了嗎？他被判刑了嗎？他沒有失去工作啊，他自己就是老闆是要切割什麼？」、「所以博恩有被法辦？」、「博恩什麼時候因為調侃鄭南榕被法辦了？呂先生不應該掛羊頭賣狗肉」、「這篇文章就把這樣定調為綠色恐怖真的是太可笑了」、「講的真好，明天開始希望看到你針對中山樵（孫中山）、石岡一郎（蔣中正）、尼古拉·維拉迪米洛維奇·伊利扎洛夫（蔣經國）開玩笑，讓我們看看國民黨打破威權體制的努力！！！！！」 。

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