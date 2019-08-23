郭柯王見面活動花公帑 王世堅將追究：一定給柯文哲難堪！

2019-08-23 22:08

〔記者楊心慧、蔡亞樺、陳璟民／台北報導〕台北市政府今上午在北安公園舉行「823炮戰紀念音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平首度同框，這場活動市府動用公務預算38萬元，台北市議員齊聲痛批，柯文哲不但用公帑做市長政治秀，還消費823，對相關家屬相當不尊重，823活動不該淪為柯的政治舞台！

今天參加823炮戰紀念音樂饗宴的議員不多，僅有吳世正、侯漢廷、徐立信、鍾小平、陳建銘、議長陳錦祥；吳世正在現場拿著寫有「關公義薄雲天抗曹營，郭董誠信至上拒柯p」的紙，他表示，郭董信仰關公，應要效法關公忠義精神，不要受柯文哲迷惑，否則台灣跟國民黨的前途都會因他受到傷害，因此才會寫紙呼籲郭董。

823炮戰紀念音樂饗宴活動花費38萬元，議員游淑慧表示，活動花費錢不多，卻淪為市長政治秀，柯在做秀完人一走，現場人潮卻隨市長離去，高潮就是半個小時的同框秀而已。她痛批：「這不是消費823，什麼是消費？政治不難，不用這麼假！」

議員王世堅表示，該花的錢再多都該花，但不該花的一毛都不能花，823是重要的紀念日，卻被柯文哲搞成政治秀、做政治消費，根本是羞辱歷史記憶，對823相關家屬也很不尊重，柯早就習慣濫用資源搭政治舞台，開議後絕對會追究，「這種俗辣，我一定給他難堪！」

議員簡舒培表示，柯文哲自創黨後，不斷浪費市政資源，黨務和市政未分清楚，柯文哲現在又藉823活動，促成郭、王會面，就是用市府資源在造勢，大家只會記得3人合體，活動反而未受到關注。

議員秦慧珠指出，柯文哲擺明就是在利用活動製造話題，這已不單單只是浪費公帑而已，還有行政不中立、為達到目的不擇手段，把郭、王當作利用工具。吳世正表示，柯文哲利用紀念823的場合，讓他和郭、王合體在大眾面前出現，他認為823需要紀念，但不該淪為政治秀。

柯文哲今受訪時表示，他前晚看政論節目，有人批評柯文哲荒謬，從來沒有紀念過823，但其實紀念823炮戰當初是一個深藍議員給他的建議，然後自己聽一聽覺得有道理就弄了。柯表示，市府從2016年就開始舉辦紀念活動，而且每年都有辦，所以自己是覺得說，晚上政論節目看一看就好了。

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