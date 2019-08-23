郭台銘不會出走？ 國民黨議員嘆：信心有點動搖了

2019-08-23 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將近，郭、柯、王結盟消息不斷，對於近日頻傳爭議消息的國民黨總統參選人韓國瑜，可謂雪上加霜。對於鴻海集團創辦人郭台銘是否出走國民黨？同黨籍的台北市議員李柏毅也直言「我的信心有點動搖」。

昨（22）日播出的政論節目「新聞面對面」秀出了《品觀點》近期3波民調，在2人對決及「三腳督」的情況下，皆由總統蔡英文勝出韓國瑜或「郭柯王結盟」；在昨日最新民調「兩人對決」中，韓國瑜不僅以9.5個百分點輸給蔡英文，韓的支持度更是僅剩29.2%，首度跌破3成。

對此，主持人谷懷萱詢問「郭柯王好像真的又要結盟了，這樣國民黨怎麼辦？」李柏毅則回應，「對於郭要不要出走的（話題），我的信心有點動搖。」一句話引起現場主持人、來賓相當熱烈反應。不過李柏毅也急忙表示「可是我的意志還是很堅定」！

對此，在場的民進黨立委郭正亮立刻補刀，「信心跟意志不一致，因為信心是客觀的，意志是主觀的。」對此，李柏毅也急忙補充，「信心動搖，但意志很堅定」，因為韓國瑜是照國民黨正常程序出來的，「他就是贏了初選」。李柏毅說，「我們只能陪他走下去」，而國民黨能夠做的，就是希望能從地方聽到的聲音給他建議，讓他選舉的步調走得更順。

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