別苗頭！柯郭王823合體 吳敦義下令擴大舉辦慶祝93軍人節

2019-08-22 12:17

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲將前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平23日在台北市823戰役紀念活動合體。國民黨文傳會代理主委程美華今日質疑，柯文哲只是藉823紀念活動「拉人」，完全是選舉操作，國民黨才是真正重視軍人，黨主席吳敦義下令今年將擴大辦理慶祝93軍人節，當天除了各地藍軍立委參選人、各直轄市與縣市議會黨團及相關團體在各地會舉辦升旗典禮，還將於上午09:03同步連線。

據轉述，吳敦義在昨日中常會上聽完活動規劃報告後表示，2020大選要結合長年支持國民黨的力量，軍方相關人士以及退除役官兵向來支持國民黨重返執政，黃復興黨部與退役將領最近就發動成立「藍軍志工團」，將在這次大選中動員所有軍系人士，全力為國民黨輔選，他並要求全黨同志一定要全力以赴支持該黨提名的總統參選人韓國瑜，發揮團結力量輔選藍軍立委參選人，讓韓明年1月高票當選，並贏得立法院逾60個席次。

程美華則進一步指出，93軍人節當天包括前國民黨副主席陳鎮湘、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷以及費鴻波等退役將領將集結陸、海、空軍退伍軍人，會在各縣市成立「藍軍志工團」。

國民黨將在28日召開「93軍人節向軍人致敬」活動說明記者會，程美華指出，9月3日當天各地方黨部將結合黃復興黨部舉行升旗典禮，上午09:03還會做連線，參加者包括各地藍軍立委參選人、議會黨團、退伍軍人協會、青溪暨青溪婦女協會、公教軍警消等團體。

對於柯文哲邀請郭台銘、王金平在823戰役紀念活動中合體，頗有挖藍軍票源的意味，程美華表示，柯文哲原本就是綠色的，是否真的尊重軍人，重視823戰役在台灣的歷史定位，令人懷疑，她並質疑柯文哲紀念823戰役只是政治考量，「拉人進來」，完全是選舉操作。

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