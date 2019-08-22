要合體了！ 郭柯王823同台

2019-08-22

明共同出席北市紀念金門砲戰活動

〔記者陳柔蓁、郭安家、陳昀／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人終於要公開會面了！郭台銘、王金平應台北市政府邀請，將參加明天上午舉行的「八二三61週年音樂饗宴」，三人的互動，勢必成為外界關注的焦點。

郭辦：向參戰官兵與遺族致敬

郭台銘辦公室昨晚發聲明表示，郭台銘感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允台北市政府的邀請，參加本週五上午舉行的「八二三61週年音樂饗宴」，郭盼響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

這項活動將於北安路的八二三砲戰紀念公園舉行。台北市副發言人黃瀞瑩指出，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也邀請郭台銘共同紀念這個重要日子，柯文哲當天也會出席。

至於這項活動是否會邀請國民黨立委王金平，黃瀞瑩說，市府仍在聯繫邀約中。王金平辦公室昨晚證實王將出席。王辦表示，為了緬懷先烈、向當年參與戰役的前輩及榮眷表達敬意，以及提醒國人戰爭無情及和平無價，應不分藍綠、全民共同守護得來不易的和平。

北市府：不會有小房間密會

郭台銘、柯文哲與王金平將在明年大選合作的傳聞不斷，但近期進展似乎陷入僵局，原本三人可望十八日在桃園市巨蛋舉行的「世界佛教青年僧伽會第十六屆年會」合體，最後卻破局。但在北市府的邀請下，本週五仍上演遲來的合體秀。

此次會面是否會論及雙方合作議題，勢必受到外界矚目。但黃瀞瑩昨強調，活動結束後，柯要趕場，兩人不會談到總統選舉議題，更不會有外界以為的小房間密會，市府是以感念參與戰役的老前輩保衛台灣的精神，廣邀各界出席紀念。

郭台銘、王金平、柯文哲三人何時會面，最近一直是關注焦點，郭台銘辦公室昨天稍早曾表示，兩週內郭柯王的確有些安排是談國事相關議題。不過，對於是否會聯手形成第三勢力、角逐總統大位，郭辦說，這是媒體編故事的成分居多。

親近王金平人士則指出，郭、王一直都有聯繫，與其關注何時見面，擔心郭、王會不會參選總統，不如先擔心國民黨總統參選人韓國瑜的民調會繼續崩到什麼程度，只要韓民調掉到二十％，「戰旗就會升起」。

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