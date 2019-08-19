郭辦駁吳敦義本週會面 賴士葆：若一直玩把戲觀眾不愛看

2019-08-19 10:38

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義在與高雄市長韓國瑜會面後，提出一週內促成與鴻海創辦人郭台銘會面的建議，不料卻遭到郭辦打臉，強調看不出有時間跟吳敦義會面的可能性，國民黨立委賴士葆今表示，大人物旁的幕僚可能也要思考一下，需不需要一直玩把戲？有時候說不定觀眾都不愛看了。

對於吳敦義提出一週內促成與郭台銘會面，卻被郭辦打臉，賴士葆表示，基層當然都很擔心，但他相信吳敦義及郭台銘都是很有智慧的大人物，相信郭台銘會做出讓基層比較放心的動作，樂見有一個比較好的開始，即便本週見不了面，下週也能見面，也許嘴巴上這麼說，說不定本週哪天晚上就見面了，也很難說。

賴士葆指出，他每天在基層跑，基層確實非常擔心藍軍分裂，因為分裂大概很難下架總統蔡英文，希望有志於讓蔡英文下架的社會賢達人士，特別是郭台銘，替整個中華民國、台灣人民多想想，下架蔡英文才是首要工作，希望郭台銘跟國民黨一起奮鬥。

賴士葆也強調，吳敦義和郭台銘應該沒有心結，只是有時候這些大人物旁邊的幕僚可能也要思考一下，需不需要在這裡一直玩這種「把戲」？有時候說不定觀眾都不愛看了。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，藍軍很憂慮，但是不會無奈，希望郭台銘辦公室能聽到國民黨的聲音，一起討論整合的事情，泛藍才有辦法在2020年勝選，大家目標是一致的，呼籲郭辦排除萬難，擠出時間，只有國民黨勝選，才有辦法捍衛中華民國未來發展，達到郭台銘的理想跟目標。

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