KMT市議員吳世正：既然郭信仰關公 就效法關公心在漢

2019-08-23 20:46

〔記者陳璟民／台北報導〕政壇「郭柯王」結盟態勢，今早在台北市「八二三砲戰紀念音樂饗宴」趨於明朗，不過，國民黨市議員吳世正現場舉著「關公義薄雲天抗曹營，郭董誠信至上拒柯P」海報，呼籲鴻海集團董事長郭台銘，「既然信仰關公，就效法關公心在漢」，切勿被台北市長柯文哲引誘，而出馬競選下屆總統，造成國民黨分裂，最終讓民進黨、柯文哲獲利。

台北市政府今天上午在八二三砲戰紀念公園舉行此活動，感謝當年參加戰役者為國攜生奉獻，市長柯文哲、郭台銘與立法院前院長王金平首度合體同框，政壇矚目。

吳世正受訪表示，關公不被曹操利誘，展現忠義精神，過五關斬六將，一心歸漢，郭台銘既拜關公，希望效法關公，當初強調是國民黨榮譽黨員，就不要背棄國民黨。

吳說，柯文哲的「司馬昭之心，路人皆知」，希望郭台銘看清楚、想清楚，不要被柯蒙蔽了，郭若脫黨，被柯利用，參選2020年總統大選，國民黨就會分裂，他擔心這將使民進黨蔡英文總統連任的機率大，一旦郭落選，柯所組的台灣民眾黨照樣進軍國會，第一個獲利的是民進黨，第二個是柯文哲，國民黨與郭都輸。

吳世正認為，民進黨的朋友也不用太高興，以為郭選總統就牽制了國民黨總統參選人韓國瑜，其實可能像當年「柯綠合」之後，再次面對一手培養長大卻翻臉的柯P。

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