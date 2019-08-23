與柯文哲隨時可約？王金平：目前沒什麼事不必再約

2019-08-23 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕今天上午與郭台銘、柯文哲合體的前立法院長王金平，隨後出席「2019幸福企業大賞服務業頒獎典禮」前受訪時，對於媒體詢3人何時再談政治，他說，要看因緣怎麼樣再說，「一切隨著因緣走」，對於何時會與郭台銘再見面，他說，「我們要約，隨時可以約」。至於柯文哲是否可以隨時約？他則說，「嗯，應該是吧，但目前也沒什麼事呀，所以不必再約。」

對於國民黨主席吳敦義評論郭、柯、王同框沒有談政治與選舉，很有智慧，他回應，「是呀，你看今天連談話的機會都沒有，當然更不可能談到政治。」

此外，針對外傳郭台銘希望國民黨中央可以同意報備參選總統，王金平不以為然的說，「誰說有這個報備參選？我從來沒有聽說過，怎麼一個人的選舉，還另外有報備參選，這不是怪嗎？」

有關郭、柯、王同框，王金平指出，他們只有互相請安一下而已，「那麼吵也講不了話」﹔至於媒體追問合體的感覺？他說，該活動很有意義，由於八二三砲戰勝利，才能真正捍衛中華民國，給台灣帶來和平穩定發展與自由，「對我們來說意義重大，也樂於受邀參與。」

由於吳敦義也參加同場活動，但兩人沒有見面，媒體詢問是否刻意與吳錯開？王金平解釋，他是從八二三砲戰紀念活動場地過來，而且按照原來主辦單位所安排的時間表。

對於媒體問，是否想與吳敦義當面說話？王金平冷回，「如果他有邀約的話，當然是可以。」

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