全教總看年改釋憲結果 憂雙薪肥貓大量出現

2019-08-23 19:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕大法官會議今天下午宣布，教育人員年金改革釋憲案中，關於「退休後再任私立大學教師者取消退休俸」的部分違憲；全國教師工會總聯合會

憂「雙薪肥貓」將大量出現，對此釋憲內容無法認同。

全教總表示，關於退休軍公教轉任私校教職，現行規範雖過於嚴苛，有調整必要，但並不認同大法官的釋憲內容，認為此釋憲案即日起生效後，將重現軍公教「雙薪肥貓」，一方面領政府月退金，一方面又領私校全額薪水，對此無法認同。

全教總進一步解釋，退休軍公教若要轉任，現行不得在政府機關或政府出資逾25％的機構法人，然而大法官卻將私校認定與一般民間企業相同，進一步放寬，其實是忽略私校接受大量政府獎補助，亦忽略玉山學者等政府出資的學術研究經費所禮聘等情況，這些獎補助或玉山經費，全都是人民納稅錢。

全教總也認為，所得替代率設計導致改革後所領退休金與原領年金有大幅差異，此舉與大法官釋字第717號所宣示的比例原則有違，可惜今日大法官未將此點宣判違憲，使年改仍出現年資越長砍的幅度越大，但繳費卻沒有相應減少，明顯違反平等原則的情況。

至於補償金的部分，全教總指出，具有領取資格者，軍人維持，公教被改成今年6月30日前退休全領，7月1日之後退休者全無，也有違平等原則，未來也將依照目前經行政法院裁定停止審判的個案，依此聲請大法官解釋。

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