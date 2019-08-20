讚蔣月惠「脫粉」率真 王世堅：柯文哲假仙遲早露馬腳

2019-08-20 18:30

〔記者楊心慧／台北報導〕屏東縣議員蔣月惠在臉書感嘆，柯文哲「沒有自己的中心思維與立場」，還說柯P近日種種動作與抹紅，已從她心目中的偶像中移除了，甚至批柯文哲自我、不可一世。對此，台北市議員王世堅說，蔣月惠是率真、對理想有執著的人，柯文哲從頭到尾就是假仙的人，遲早會露出馬腳，因此，他對柯文哲粉絲紛紛求去的狀況不意外。

蔣月惠在臉書發文說，柯文哲與柯媽之前受訪的時候有表態，若柯文哲沒有選總統，他們兩人都會支持總統蔡英文。「但柯文哲近日種種動作與抹紅，沒有自己的中心思維與立場 。」蔣月惠說：「在他對媒體說他不會咬人那刻，我就對柯文哲，從我心目中的偶像中移除了」、「他是一個不熱情，而且是自我 不可一世的。」

王世堅指出，柯文哲這一、兩個月聲量下跌，現在他的粉絲紛紛求去，其實只是冰山一角，還沒有離開的粉絲，多半是因為他們還想看看柯文哲要耍什麼花樣，並不是不離開，柯的支持者恐怕有流失一半之多，所以柯文哲最近又開始胡說八道，事實上已黔驢技窮。

王世堅說，柯文哲從頭到尾就是假仙的人，遲早會露出馬腳，因此，對柯文哲粉絲紛紛求去的狀況不意外，絕大多數的選民眼睛是雪亮的，柯文哲一騙再騙，在大家的監督下他無法再騙。

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