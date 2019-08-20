新竹連儂牆挺香港 林智堅：無限期保留！

2019-08-20 14:19

［記者洪美秀／新竹報導］港人為爭取民主與自由，已持續2個多月發起「反送中」抗議行動，並出現「連儂牆」張貼各種聲援字條，在新竹市東門城地下道也有座「新竹連儂牆」，上面已有許多人用便利貼貼滿新竹人「撐」香港的具體行動，市長林智堅也前往東門城地下道的連儂牆，貼上撐香港的便利貼，邀請新竹人到地下道走走，看看年輕世代在乎與關心什麼，更強調會保留這面連儂牆，無限期支持香港。

林智堅說，東門城地下道是新竹人的集體記憶，東門城更常被稱是新竹的民主聖地，具民主自由意涵，這幾年東門城地下道也成為年輕人跳街舞的場地，更常有年輕人彈吉他具pick搖滾精神，更多年輕人在牆面上張貼著自己的主張訴求，「自由」是這裡被賦予的精神。

林智堅表示，最近香港發起的自由民主行動，在新竹也受這波行動感染，在東門城地下道也有座「新竹連儂牆」，在這座連儂牆上可以看見香港人爭的是什麼，還有這一個世代的年輕人信奉的民主與自由，應該是什麼模樣，林智堅說，他依稀感受到香港人為了這樣的價值，已做出的覺悟與犧牲的準備。

林智堅強調「撐香港」，會保證這座牆面在新竹這座城市被保存著，邀請大家來東門城地下道，看看年輕朋友發起的「新竹連儂牆」，到底寫下什麼。

除了市長林智堅，包括民進黨市議員陳建名和劉康彥及時代力量黨團市議員廖子齊等人也都響應支持香港，並到「新竹連儂牆」用便利貼留言，期許在支持香港同時，也守住台灣，為台灣的未來和下一代，也撐起自由、民主、平等、人權等普世價值。希望以東門城地下道為基地，觸發更多新竹人關心香港反送中的議題，用這樣的精神支持香港的行動，並守住台灣。

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