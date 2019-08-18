台中「連儂牆」聲援香港 港女：拜託台灣人珍惜守護民主

2019-08-18 18:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕就在反送中的香港人舉辦818大遊行之際，台灣一群年輕人今天也於台中市廣三百貨旁的美村路地下道，布置「連儂牆」（Lennon Wall）聲援香港，吸引許多人佇足留言，最特殊的是來自香港的女士「小貓」，她說，送中法案只是導火線，香港人是透過反送中運動，表達20多年來中國對香港逐步逼壓的不滿，她用感性口吻說，台灣是民主自由的好地方，拜託台灣人珍惜與守護民主，看看香港的下場，莫讓台灣成為下一個香港。

發起這場聲援的中市北屯、北區立委擬參選人楊宗澧說，台灣民間看到香港在一國兩制下，自由民主的人權價值受侵害，愈來愈多台灣年輕人站出來支持香港人，他強調，2020年要繼續「團結抗中」，TCS台灣公民幹細胞成員賴岳忻、「小謹」說，台灣公民意識尚未完全覺醒，希望此活動能給台灣人上一場戶外公民課，台灣人要反思是否可以相信中國，是否可以相信一國兩制，中國對香港的50年不變的一國兩制承諾，22年就全變調了。

「連儂牆」的內容豐富，聲援香港的字條外，另有詮釋香港人抗爭的內涵，亦即爭取的是自由、公義、人權與良知的政治生活價值，台中市警局第一分局公益派出所員警在場維護安全，他們強調，此活動是在地下道，不需申請集會遊行，黏貼標語文字，沒有毀損公物疑慮，事後清除乾淨，也沒有廢棄物髒亂問題，警方保障人民言論表達的自由。

來自香港的「小貓」說，反送中只是導火線，香港人是透過反送中，表達中國22年來不斷逼壓香港的不滿，冰凍三尺非一日之寒，香港人更擔心送中條例一旦通過，香港就不再享有言論自由，年近60歲的她說，她在民間公司文職人員退休後，選擇到台灣生活，台灣是民主的好地方，拜託台灣人珍惜守護民主，看看現在香港人的困境，想想中共政權的本質，莫讓台灣淪為下一個香港。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法