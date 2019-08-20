拆連儂牆處罰反送中公民團體？中市府：不會拆除與開罰

2019-08-20 13:16

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕好民文化行動、TCS台灣公民幹細胞等中市公民團體，在廣三百貨旁地下道設置聲援香港的連儂牆，這些公民團體卻於昨天（19日）傳出，中市政府限期於今天拆除，否則要依法裁罰，對此，市府建設局長陳大田回應說，上述傳聞「完全是他們自己在那邊傳」，市府樂見事件結束後（指香港反送中抗爭），地下道能恢復原有樣貌，市府會以包容的心，緩處理，不會拆除及開罰，但也希望這些團體能夠合法申請。

好民文化行動等公民團體，昨天於臉書中發表聲明，指中市政府建設局要求發起連儂牆的團體，20日清晨清除牆面，否則要裁罰，公民團體呼籲市長盧秀燕，「處事上善若水，於香港風雨飄搖之際，勿再與市民爭牆，阻人送暖」，他們強調，拆連儂牆或裁罰公民團體之舉，是「將台中市絕緣於普世價值之外，以狹隘作為陷市民於不仁不義」。

對此，市府建設局長陳大田，今天中午於市政會議結束後回應說，拆除或裁罰之說，是公民團體「自己在那邊傳」，市府目前沒有裁罰等作法，他解釋說，有民眾、網民反映地下道牆面上張貼物品圖案（聲援香港的紙條海報），建設局的大隊長當時只是告訴民眾網民，依自治條例規定辦理（指依法處置裁罰），不過，市府也知道，現在的香港反送中事件，市府也看到與聽到多元聲音。

他強調，市府尊重支持香港的聲音，但也要兼顧質疑地下道張貼物品的民眾聲音，市府樂見香港反送中事件結束後，公民團體能把地下道恢復原貌，如果有藝術品，或於地下道設置藝廊，也很歡迎提出申請，針對連儂牆，市府會以包容之心緩處理，不會拆除與開罰，但也希望這些團體能夠合法申請。

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