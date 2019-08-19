暴雨成災彰化縣長出國掀風暴 藍營護航嗆綠兩套標準

2019-08-19 18:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕兩套標準？民進黨彰化縣議會黨團今開記者會，批評縣長王惠美逢魏必反，出國100分、縣民安全0分，成了「會沒」縣長，國民黨議會黨團也不甘示弱回擊護航，質疑民進黨團兩套標準，「有嘴說別人，沒嘴說自己」！

國民黨彰化縣議員林庚壬、曹嘉豪、劉淑芳、蕭如意、凃淑媚等議員在綠營開完記者會後，緊接也臨時發佈採訪通知，召開記者會回嗆，質疑民進黨團自王惠美上任後就只會扯後腿，歷任縣長都會出國，前縣長魏明谷也多次出國，綠營都不吭聲，怎麼王惠美第1次出國就成箭靶，要求民進黨要批評別人之前，請先反省自己過去執政。

針對民進黨團批評王惠美「出國100分」，國民黨團反諷說，才出國1次的王惠美是100分，那麼任職期間出國9次的魏明谷豈不是900分？

劉淑芳說，本月15日晚上間歇性大雨，王惠美及縣府團隊整晚持續監測天氣狀況，以便及時做適當因應，後來本縣降雨情形趨緩，災害應變中心仍維持3級開設，而非縣長須進駐的1級開設，為什麼王惠美不能依照既定行程出訪？

蕭如意說，民進黨桃園市長鄭文燦利奇瑪颱風出國，為何不見民進黨批評？曹嘉豪說，縣政推動不是一個人說了就算，整個團隊智慧與力量維持運作。凃淑媚表示，請民進黨做功課，問清楚，先查證建設有無施作再來罵，以免貽笑大方。林庚壬也說，要求兩套標準，為罵而罵，無法苟同。

國民黨團籲請民進黨團「要刮別人鬍子前先刮好自己的鬍子」。

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