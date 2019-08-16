豪雨狂炸彰化多處積淹水 王惠美出國臉書被灌爆

2019-08-16 09:29

〔記者湯世名／彰化報導〕中部地區昨天深夜到今天清晨豪雨狂炸，彰化縣多個鄉鎮市淹大水，其中彰化市淹水最為嚴重，縣長王惠美臉書連夜被灌爆，還有民眾砲轟「淹水淹成那樣，還不宣布停班停課？」由於王惠美正巧今天出國訪問，並從今天上午8點開始請假，民眾更抨擊一縣之長應留在彰化坐鎮防災，不該選在此時出國。不過今天上午7時左右雨勢減緩，災情並未擴大。

彰化縣連夜大雨狂炸，彰化市包括民生地下道、山腳路、彰化女中、中山國小、八卦山牌樓、永樂街、中央路、彰南路一段、大度橋機車道等地區都積水或淹水，多處地區一度封閉，彰化警分局停車場甚至一度進水，警方在多處淹水地區拉起封鎖線，警分局停車場門口也堆起沙包，有員警說從這是分局排水閘門第一次使用，警多年從未看過這種景象，實在罕見。

彰化暴雨狂炸，有不少民眾到縣長王惠美的臉書留言，要求縣府儘快宣布是否要宣布停班停課。

縣府也回應表示宣布停班停課的標準，是以中央氣象局發布的24小時雨量預測值達350mm為參考基準，氣象局於16日發布彰化縣雨量預測值為100毫米以下，惟目前雨量上修中，但仍尚未達停班停課的基準，雨勢較大是因海陸風對流持續往南投縣移動，但受地形影響減速，導致單點上累積時間較長。預估以東側麓山帶為降雨熱區，對流進入南投縣後，本縣強降雨將趨緩解除，縣長王惠美持續關注各地雨情。

不過王惠美的臉書仍被網友灌爆，有人批評說：「從昨天晚上下到現在，請問妳到底還要看多久？」「等到間歇性強降雨然後視線不佳出意外了，那就可以看妳又怎麼凹了」、「淹水淹成那樣，要不要重新評估一下？」

由於王惠美今天出國訪問，並從今天上午8點開始請假，並未在國內，縣議員賴清美透過管道了解王惠美已飛往英國。民眾則抨擊彰化多處淹水成災，田中鎮有大樹斷裂交通中斷，鹿港還有民宅因豪雨導致屋頂塌陷，一縣之長卻飛出國，此時更應在彰化縣坐鎮指揮才對。不過今天上午彰化天候放晴，有民眾為縣府緩頰稱水都退了，此時大家應專心上班上課才對，不要整天只想著要放假。

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