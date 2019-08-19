彰化豪雨成災縣長出國看表演 綠營大怒轟「會沒」縣長

2019-08-19 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕出國看表演比勘災重要？連日來暴雨狂炸中部地區，本月15、16日彰化市還出現20年來罕見淹大水災情，當天縣長王惠美仍照常出國，不在縣內坐鎮防災，各地災情從淹水、房舍塌陷到農損及路坍都有，民進黨彰化縣黨團今召開記者會砲轟王惠美「出國看表演比勘災重要」、「沒錢砍建設有錢出國考察」，並呼籲王惠美不要做一個讓民衆沒安全、福利都0分的「會沒」縣長！

王惠美於8月16日到22日帶隊前往英國考察，參訪團正在英國進行城市交流，不過，出訪當天因為大雨成災縣長竟不在家，已被網友罵翻，民進黨團今天更是砲火四射，抨擊王惠美「苦人民不苦惠美」，豪雨成災照出國，黨團呼籲縣長以後災情再來，可別再亂跑！出國重要到可棄縣民於不顧，要求回國向議會做專案報告，今後處理地方建設可再別喊窮。

黨團幹事長賴澤民表示，黨團不反對縣長出國進行城市交流，時機點一定要對，15、16日豪大雨彰化縣災情嚴重，縣長仍執意出國，難道不能晚個2天觀察再成行嗎？非要在人民最需要一縣大家長當抗災後盾之時，縣長竟然「逍遙」出國，成了「落跑」縣長！

賴澤民反問，如果連豪大雨成災，縣長都會離開縣民，以後遇到重大災變、災難，是不是也一樣選擇離開呢？

黨團總召尤瑞春表示，縣長對外拼命喊窮，對內卻猛砍建設和福利，遠赴英國考察的行程卻一毛不省，和美消防分隊好不容易獲得教育部同意，願意把教育部學產地給消防局興建和美消防隊第2駐地使用，縣府以租金貴擱置全案，難道1年花91萬元租金，會比縣長帶隊出國1次用掉的公帑經費多嗎？一趟出國經費就花在少數人員身上，91萬元租金可保護和美鎮近9萬人口，輕重緩急很清楚。

縣議員賴清美、陳秀寶、楊妙月、李成濟、黃盛祿、葉國雄等人連番砲轟，王惠美上任至今，很多政策「逢魏必反」，為了不延續前朝政策，總拿出錢不夠要省錢搪塞，「惠美」諧音「會沒」成笑柄。

黨團呼籲王惠美，不要做一個民衆沒安全、福利都0分的「會沒」縣長！

對於民進黨團指控，縣府發佈新聞稿指出，目前縣府財政困難，只要是對縣民有利的建設一定會做，但要用省錢的方法，花錢要花在刀口上，才是負責任的態度。

副縣長：縣長調度完成、雨勢趨緩才出國考察

副縣長洪榮章表示，縣長王惠美15日深夜即開始指揮調度團隊全面巡查縣內水情狀況， 8月16日清晨聯絡各地方相關單位及人員，確認各地情形且雨勢趨緩後，才交由他代理指揮調度，並依既定行程赴英國考察，行程安排緊湊，短短1周參訪英國多個城巿，包括前往參訪英國愛丁堡國際圖書節、國際藝穗節辦理模式，接下來將參訪輕軌建設及巴士營運，取經英國的城市治理經驗，期望未來以綠能低碳城市及交通建設推動經濟與觀光發展，希望讓彰化有國際觀更美更好。

消防局回應指出，租地蓋消防分隊非長遠之計，現階段再找其他適當地點。

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