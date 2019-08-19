彰化豪雨成災縣長出國看表演 綠營大怒轟「會沒」縣長
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彰化縣議會民進黨團今砲火猛烈，質疑彰化縣豪大雨成災，縣長王惠美苦人民，不苦惠美，淹大雨了惠美人在哪？（記者張聰秋攝）

彰化縣議會民進黨團今砲火猛烈，質疑彰化縣豪大雨成災，縣長王惠美苦人民，不苦惠美，淹大雨了惠美人在哪？（記者張聰秋攝）

2019-08-19 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕出國看表演比勘災重要？連日來暴雨狂炸中部地區，本月15、16日彰化市還出現20年來罕見淹大水災情，當天縣長王惠美仍照常出國，不在縣內坐鎮防災，各地災情從淹水、房舍塌陷到農損及路坍都有，民進黨彰化縣黨團今召開記者會砲轟王惠美「出國看表演比勘災重要」、「沒錢砍建設有錢出國考察」，並呼籲王惠美不要做一個讓民衆沒安全、福利都0分的「會沒」縣長！

王惠美於8月16日到22日帶隊前往英國考察，參訪團正在英國進行城市交流，不過，出訪當天因為大雨成災縣長竟不在家，已被網友罵翻，民進黨團今天更是砲火四射，抨擊王惠美「苦人民不苦惠美」，豪雨成災照出國，黨團呼籲縣長以後災情再來，可別再亂跑！出國重要到可棄縣民於不顧，要求回國向議會做專案報告，今後處理地方建設可再別喊窮。

黨團幹事長賴澤民表示，黨團不反對縣長出國進行城市交流，時機點一定要對，15、16日豪大雨彰化縣災情嚴重，縣長仍執意出國，難道不能晚個2天觀察再成行嗎？非要在人民最需要一縣大家長當抗災後盾之時，縣長竟然「逍遙」出國，成了「落跑」縣長！

賴澤民反問，如果連豪大雨成災，縣長都會離開縣民，以後遇到重大災變、災難，是不是也一樣選擇離開呢？

黨團總召尤瑞春表示，縣長對外拼命喊窮，對內卻猛砍建設和福利，遠赴英國考察的行程卻一毛不省，和美消防分隊好不容易獲得教育部同意，願意把教育部學產地給消防局興建和美消防隊第2駐地使用，縣府以租金貴擱置全案，難道1年花91萬元租金，會比縣長帶隊出國1次用掉的公帑經費多嗎？一趟出國經費就花在少數人員身上，91萬元租金可保護和美鎮近9萬人口，輕重緩急很清楚。

縣議員賴清美、陳秀寶、楊妙月、李成濟、黃盛祿、葉國雄等人連番砲轟，王惠美上任至今，很多政策「逢魏必反」，為了不延續前朝政策，總拿出錢不夠要省錢搪塞，「惠美」諧音「會沒」成笑柄。

黨團呼籲王惠美，不要做一個民衆沒安全、福利都0分的「會沒」縣長！

對於民進黨團指控，縣府發佈新聞稿指出，目前縣府財政困難，只要是對縣民有利的建設一定會做，但要用省錢的方法，花錢要花在刀口上，才是負責任的態度。

副縣長：縣長調度完成、雨勢趨緩才出國考察

副縣長洪榮章表示，縣長王惠美15日深夜即開始指揮調度團隊全面巡查縣內水情狀況， 8月16日清晨聯絡各地方相關單位及人員，確認各地情形且雨勢趨緩後，才交由他代理指揮調度，並依既定行程赴英國考察，行程安排緊湊，短短1周參訪英國多個城巿，包括前往參訪英國愛丁堡國際圖書節、國際藝穗節辦理模式，接下來將參訪輕軌建設及巴士營運，取經英國的城市治理經驗，期望未來以綠能低碳城市及交通建設推動經濟與觀光發展，希望讓彰化有國際觀更美更好。

消防局回應指出，租地蓋消防分隊非長遠之計，現階段再找其他適當地點。

  • 彰化縣議會民進黨團今開記者會砲轟縣長王惠美豪大雨彰化傳出災情，縣長仍執意照常出國，呼喚縣長關鍵時刻別再當「落跑」縣長了。（記者張聰秋攝）

    彰化縣議會民進黨團今開記者會砲轟縣長王惠美豪大雨彰化傳出災情，縣長仍執意照常出國，呼喚縣長關鍵時刻別再當「落跑」縣長了。（記者張聰秋攝）

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