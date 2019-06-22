今不去韓國瑜造勢...彰縣金平之友會明成立 王惠美動向受矚

2019-06-22 13:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕王不見韓，王也不見王？韓國瑜今天在台中造勢，彰化縣長王惠美以公務行程為由，明確表態不出席；而彰化縣王金平之友會將在明天成立，王惠美動向再次令人關注；王惠美團隊指出，王惠美明天也不出席金平之友會，由副縣長洪榮章代為致意。

王惠美今天不去韓國瑜造勢大會，普遍並不認為意外，不過，彰化縣金平之友會明天將在彰化南郭國小舉行成立大會，向來被視為王金平人馬的王惠美動向就引人注目。

彰化縣副縣長洪榮章表示，他明天將代表縣長王惠美出席致意，縣長因為有重要行程，無法臨時變更，因此無法親自參加，將由他代為出面參加。

彰化縣金平之友會將於明天下午2點半舉行，王金平將於下午3點大進場，彰化縣金平之友會由前議長白鴻森擔任會長，前縣長阮剛猛、卓伯源、前議長謝式穀與現任副議長許原龍等人都會到場。

針對王惠美無法到場，改派副縣長洪榮章出席一事，彰化縣金平之友會團隊指出，副縣長到場的話，就是等同代表縣長來參加金平之友會。

說起王惠美與王金平的交情，過往王惠美競選總部成立大會或是造勢大會，都會看到王金平力挺的身影，而2013年的馬王9月政爭，王惠美當時是立法委員，在王金平搭機返國時，王惠美就現身前往接機，展現最大的情義來相挺王金平。

由於王金平已宣布不會脫黨參選總統，金平之友會是要團結國民黨的力量，雖然王惠美以行程繁忙同時不出席今天韓國瑜台中造勢大會，以及明天的彰化縣金平之友會，看起來都以不出席來表達立場，但金平之友會改派副縣長洪榮章到場致意，雖然明天是「王不見王」，但由副縣長出馬，王惠美與王金平的交情，就一切盡在不言中了。

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