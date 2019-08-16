彰化暴雨成災 王惠美飛去英國洪榮章留守坐鎮

2019-08-16 15:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣經過昨夜和今天凌晨一整夜的雨彈狂襲，多個鄉鎮市傳出淹水和道路坍塌災情，甚至連農損面積也不斷擴大，但很不巧的是，縣長王惠美今天剛好去英國進行城市交流，參訪團今天出發，預計8月23日歸國。

英國行由彰化縣文化局策劃，9天行程預計考察當地的輕軌建設及巴士營運、綠能低碳城市及交通建設與觀光發展交流，並取經當地愛丁堡國際圖書節、國際藝穗節辦理模式。

行程出發前，彰化縣經過1夜暴雨狂炸，包括彰化市光復路、三民路一帶、花壇鄉彰員路等地傳出道路、民宅淹水災情，田中鎮中南路3段土石崩落、道路無法通行，農損災情也在彰化市、秀水鄉、埔鹽鄉、二林鎮、溪州鄉等地傳出，災損農作物為洋香瓜、西瓜、香瓜、落花生、芝麻、蔥、花椰菜等等，損害程度8％，換算無收穫面積1.25公頃。

縣長不在家，由副縣長洪榮章坐鎮指揮，今天上午，洪榮章代表王惠美前往災區巡察受損狀況，多數地區積水已消退，崩塌道路搶修後恢復通車。

不過，災情傳出，縣長人還出國考察，負面聲音四起，有民眾揶揄說，真是不巧，縣長上任後第1次出國考察，就碰上暴雨災情，出國考察比勘災重要，只是心能安嗎？路程上一顆心懸在半空中。也有民眾說，網路方便，人不在，用手機、LINE遙控也行，本尊不一定要到現場，何況有副縣長當分身前往災區勘災。

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