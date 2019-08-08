「放個毛！」彰化明天上班上課 王惠美臉書被灌爆

2019-08-08 22:17

〔記者湯世名／彰化報導〕強烈颱風利奇馬襲台，今天包括北北基、桃園、宜蘭與新竹等縣市都陸續宣布明天停班停課，彰化縣政府晚間8點緊接在台中市政府之後，宣布明天正常上班上課，縣長王惠美的臉書立即湧入大批網友留言砲轟，「乾~今晚您英明的決定，我下一次一定不會投給妳！」甚至有網友說：「彰化好像都只有放個毛的份。」

台中市政府今晚宣布明天上班上課後，市長盧秀燕臉書遭網友留言狂轟，「暴風圈已經擴大到台中了，是嫌這樣還不夠嗎？」彰化縣政府緊接著在晚間8點也跟進宣布明天正常上班上課，縣長王惠美的臉書也同樣慘遭大批網友留言砲轟。

彰化縣民怒轟，今晚下班騎車都被風吹得快倒了，得下大雨才放嗎？還有網友稱，「壞掉了、壞掉了，明天竟然要上班！」、「親愛的縣長，去年底我是投給妳的，今晚您英明的抉擇，是我下次會不會投給妳的關鍵，別像上一屆縣長，說不放就不放，結果他這次也選不上了。」另有網友怒稱，等真的出事了，才在那邊說「早知道我就讓彰化縣放假了」。也有網友說，「宣布放假，才是王道」、「台中需要妳助攻」。不過也有部分網友肯定、支持縣政府依照氣象局標準來放假與否的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法