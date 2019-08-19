牽拖王建煊寫社論被打臉 管中閔律師再扯王作榮也寫過

2019-08-19 16:27

〔記者錢利忠／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內，匿名在《壹週刊》寫社論而被監察院通過彈劾，今天公懲會召開言詞辯論庭；針對管中閔律師團「牽拖」前監察院長王建煊也幫報社寫社論，而被王建煊秘書雷顯威投書打臉一事，管中閔律師團今在庭上反駁，就算王建煊沒寫過社論，其之前的監察院長王作榮也有寫過。

針對管的律師團聲明，「牽拖」王建煊也幫報社寫社論一事，王建煊的秘書雷顯威曾投書本報「自由廣場」，強調王建煊擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。

雷顯威投書提及，王建煊擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。這段期間他從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄，且王曾經將個人文章集結成書出版，所得收入全數捐給社會公益團體，存有單據可供查核。

對於雷顯威的投書內容，管中閔律師團今天在公懲會庭上表示，王建煊秘書的言論不能代表王建煊，且就算王建煊擔任監察院長期間沒寫過社論，但更之前的監察院長王作榮也曾寫過。

關於王作榮的經歷，早期他曾獲中國時報創辦人余紀忠賞識，先後出任中國時報、工商時報總主筆，後期從政後，1996年，王作榮經前總統李登輝提名出任監察院長，接任後卻發現初期胃癌，以致身體狀況大不如前，2年後國民黨政府決定宣布凍省，王作榮因而與李登輝決裂，1999年，李登輝改提名錢復接任監察院長，王作榮自此退出政壇。

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