管中閔違法兼職案今言詞辯論 6大爭點當庭說分明

2019-08-19 14:25

首次上稿 13:47

更新時間14:25

〔記者錢利忠／台北報導〕公務員懲戒委員會今公開審理台大校長管中閔違法兼職案，將就監察院如何證明管中閔的文章，涉公職職務事務等6大爭點，進行言詞辯論程序。今天下午2點20分，管中閔抵達法院，面對記者追問，他面無表情、未發一語。

今年7月2日，公懲會首次召開準備程序庭，該次庭訊已歸納今日辯論庭的爭點共6項，包括：1、銓敘部函釋有無拘束全國公務員的效力？是否違反憲法保障言論自由基本人權？2、司法院釋字71號解釋是否可作為判斷兼職的依據？3、銓敘部（75）台銓華參字第17445號函釋與釋字11號解釋，若不涉及新聞紙類及雜誌職務，就無禁止規定？4、監察院如何證明管中閔文章涉公職職務事務？5、應參照（75）台銓華參字第46252號等函釋「偶一為之」、「非經常、固定」、「賺取薄利」判斷兼職要件？6、銓敘部、行政院人事行政總處提出核閱意見，管中閔至今末表示意見？

時任壹週刊社長的裴偉於首次開庭時證稱，他是壹週刊創刊總編，後來接任社長，當時公司希望社論「壹評論」拓展財經領域，而原來的寫手因他務不再供稿，他遂請該寫手推薦人選，他循著對方提供的資料，親自打電話聯繫管中閔，在這之前並不認識管。

裴偉證稱，他向管中閔邀稿，雙方僅是口頭約定，沒有簽約，管中閔並非員工，沒有職務也沒有福利，基於禮貌也未談及價錢，僅告知會依公司規定給予稿費，管中閔當時應不知道價碼，直到第一次結算時才知道會拿多少錢。

管中閔則指出，他從壹週刊拿到的錢，單純只有稿費，國稅局卻連他沒幫壹週刊寫稿期間的稅務資料都調取，監察院不清楚媒體的運作，卻在彈劾文中羅織罪名、構陷他；管中閔還引用美國民權運動領袖馬丁·路德·金恩的名言：「最大的悲劇，不僅壞人的囂張跋扈，而是好人的沉默。」

2012年2月6日至2015年2月3日期間，管中閔擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委，多次匿名在雜誌發表有償評論，每年稿費約65萬元，被監察院認定違法兼職，今年1月15日通過彈劾，移送公懲會審理懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法