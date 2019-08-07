首例！管中閔兼職案8.19言詞辯論 公懲會今公布旁聽名單

2019-08-07 12:22

〔記者楊國文／台北報導〕台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間，匿名替壹週刊兼職寫評論長達3年，每篇稿費2.5萬元，年均獲利65萬元，被監察院認定違反公務員服務法，提起彈劾移送公懲會懲戒，公懲會日前審理，吸引大批民眾旁聽，公懲會因此採破天荒做法，於8月19日召開言詞辯論庭時規定，開放60席旁聽需事先報名登記，今公佈48席旁聽名單，其餘開放民眾至現場排隊索取。

公懲會指出，這項報名登記旁聽證作業，是由民眾於7月29日至8月2日登入司法院網站報名。今公布的48名旁聽民眾，8月19日下午1時20分起至下午1時40分止，請服裝儀容整齊，持國民身分證、護照、駕駛執照或全民健康保險卡，至臺北市博愛路127號高等法院刑事庭大廈一樓入口處查驗身分證件後領取旁聽證，旁聽證不得轉讓或代領，逾時未領取者，視同放棄，由當天到現場排隊的候補民眾依排隊先後順序遞補至額滿為止。

此案因為是社會矚目案件，公懲會因此借用高院號稱為「總統級法庭」的「刑專一庭」審理，除記者席外，提供60席給旁聽民眾。

鑑於上次開庭時，有旁聽民眾在法庭內喧譁、叫囂，公懲會因此要求旁聽民眾須保持安靜，並遵守法庭規則，則領有旁聽證者進入法庭時，應全程佩戴旁聽證，若攜帶具有攝影、錄影、錄音功能的3C產品，應關閉電源，或調整為靜音、震動模式，並於開庭前10分鐘依旁聽證座號入座，旁聽證於出庭時交還。

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