管中閔條款過關！獨董應揭露 校務會議可解散校長遴委會

2019-08-02 20:20

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長管中閔未揭露擔任台灣大獨董，和擔任校長遴選委員的台灣大副董蔡明興，又被質疑有利益迴避的衝突關係，教育部修改「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，要求未來國立大學校長候選人應揭露重要資訊，也規定遴選委員不得和校長候選人是同一間企業的董監事，被外界認為是「管中閔條款」。

教育部人事處長陳焜元表示，教育部尊重大學自主，在大學法規範架構下，針對過往爭議進行修法解方，盼未來校長遴選可更有效率且少爭議，未來一年間須遴選新任校長的學校，共有國立高雄餐旅大學、國立高雄大學、國立台灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立台北教育大學等5校，將立即適用新制，教育部也將同步啟動協助機制。

台大校長遴選委員會選出管中閔為校長當選人，但被台大教授踢爆，管中閔未揭露擔任台灣大獨董、和遴委蔡明興同為台灣大的獨董和副董，形成「副董投獨董」不公平情況，教育部長潘文忠擔任第一任教長時，成立跨部會專案小組，認定遴選程序有重大瑕疵，潘下台之後，中研院院士吳茂昆接任教長，決定退回台大要求重選，但遭圍攻下台，內政部長葉俊榮轉任教長，「突襲勉予同意」管中閔上任，葉也因此下台，潘文忠再回任教長。

管案讓三位教育部長下台，教育部長潘文忠決定強化國立大學校長遴選制度，因此修改相關辦法，新制明定校長候選人及遴委會委員應（自行）揭露事項，遴委會委員與候選人間，不能有特定親屬關係、論文指導之師生關係或同一營利事業的董監事關係，否則應予解除遴委職務，其他關係是否影響遴選公正性，則交由遴委會討論決定。

此外，因為台大校長遴委會數度不甩教育部要求重選的要求，人事處長陳焜元表示，以大學自主為軸心，新制設計「矯正機能」，校長就任前之遴選爭議，遴委會應於3個月內作成決議確實處理；校長就任後，因遴委會已經解散，則由教育部處理，但如發生遴委會「當機」情況，新制明定校務會議介入，校務會議代表3分之1以上提案，出席代表2分之1以上同意，遴委會就須解散，2個月內須重組遴委會。

新制也規定，同一人擔任校長遴選委員以連任一次為限，被認為是台大前校長陳維昭條款，教育部希望讓遴委會能有更開闊多元的視野進行選才，如有不符資格遴委參與決議，該決議將無效。

教育部配套修正教育人員任用條例施行細則，明定「相當教授或相當副教授之教學、學術研究工作」範圍及資格條件，被認為是陽明大學校長郭旭崧條款，對於遴委會在審核候選人，涉及相當教授或副教授教學及學術成就時，應送該專業領域校外學者專家意見，以提供參考。

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