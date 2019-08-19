「我們是正黃」陳惠敏堅選鳳山立委 嗆贏藍綠

2019-08-19 15:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院時代力量黨團主任陳惠敏日前宣布投入高雄鳳山立委選舉；陳強調，她知道選區域立委對於小黨來說，是一件很辛苦的事情，不過會出來選，就是我們認為最優秀、目前最合適的人選；陳強調，「我們是正黃」，她的目標不只是要贏現任民進黨立委許智傑，還包括國民黨提名的高雄市議員李雅靜，一定會堅持選下去。

針對選區是否與民進黨產生衝突，陳惠敏指出，上次時力主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰的對談，有先確認一些初步原則，她聽邱顯智說，並未涉及區域立委的部分；她自己的看法是，區域跟區域之間的狀況差滿遠的，那她這一個月在地方選舉，也沒有人跟她談，這一區應該去跟別的區做什麼樣的考慮。

陳惠敏強調，她知道選區域對小黨來說，是一件很辛苦的事，不過我們出來選的話，就是由我們認為最優秀、目前最合適的人選，她會持續堅持下去，因為這不是她個人的堅持，鳳山人其實需要一個新的選擇。

陳惠敏說，希望民進黨許委員可以把政見拿出來，看過去大家質疑的部分，「他現在的看法是怎麼樣？未來4年他在立法院要做什麼？」，她的對象其實不是許委員，是國民黨的李雅靜議員，那對她來講，最後選戰絕對不是只要贏許委員，而是要贏許委員跟李議員，這樣她才能得到最後的勝利。

對於媒體提問，是否擔心台灣民眾黨、台灣維新黨等小黨，把大綠、小綠的票瓜分掉？陳惠敏強調：「我們是正黃」，很多小黨出來就表示說，大家對現有的兩大黨這樣的結構其實不夠滿意，那不夠滿意、又無法進入結構去做改變的時候，當然是自己去創一個黨，是最快的一種方式。

陳惠敏提醒，任何的小黨，就像時力成立4年以來，會遭遇很多的辛苦，或者是紛爭，所以對於各個小黨，她其實都是祝福，接下來要面對的問題，他們（指其他小黨）會一一體會到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法