與時力區域立委合作？ 卓榮泰：真誠的等 不會默默的等

2019-08-14 14:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕前時代力量黨主席邱顯智辭職後，外界關注時力與民進黨在明年區域立委選戰布局是否還有協商的空間。民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，穩定政黨合作最台灣最有利，民進黨徵召節奏會照原定計畫進行，希望時力內部結構儘快確定，會再等他們一段時間。但他也說，「我們會真誠的等，但不會默默的等。」

卓榮泰7日與時任時力黨主席邱顯智會談，達成「於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，不過邱12日宣布辭職。民進黨則將於21日召開中執會進行第三波區域立委提名，預計完成大多數選區提名作業。

卓榮泰表示，民進黨徵召節奏還是照原定計畫進行，希望時力內部結構儘快確定。過去和時力所談的任何基礎，希望繼續擴大、繼續談下去，穩定政黨合作最台灣最有利。

媒體追問，若時力若新黨主席一直未出爐，雙方如何繼續談？卓榮泰說，希望時力權力趕快穩定，「和整個黨談、或與候選人間，做私底下不同默契的交換，民進黨都願意」，會再等他們一段時間。

至於會等時力到什麼時候，卓榮泰說，「照我們的節奏進行的時候，我們不會改變」，「我們會真誠的等，但不會默默的等。」

此外，對於外傳黨內建議卓榮泰參選北市區域立委，卓榮泰說，民進黨現在作法，還是希望擺出年輕、有戰鬥力的標準團隊，「我不符合這樣的條件」。

至於尚未正式表態是否競選連任的時力立委黃國昌，昨傳出其地方服務處主任已開立委擬參選人政治獻金專戶，黃國昌可能交棒給服務處主任參選，卓榮泰對此說，這要問黃國昌自己，他沒辦法替黃國昌答。

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